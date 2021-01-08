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أخبار العالم

بعد فتح المنافذ بين قطر والإمارات.. أول تعليق من أمين مجلس التعاون

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:42 م
الإمارات وقطر
الإمارات وقطر
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محمود نوفل
ثمن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم, قرار فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بين الإمارات و قطر.

وقال في بيان له اليوم إن هذه الخطوة التي تأتي ترجمة لمخرجات قمة العُلا، وتعكس الحرص الكبير والجهود الصادقة لتعزيز قوة ومنعة مجلس التعاون وتماسكه والحفاظ على مكتسباته، وكذلك قدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات بفضل الله ثم بحكمة وحنكة أصحاب الجلالة  قادة دول مجلس التعاون، التي كانت دائمًا المرجع والملاذ في مواجهة التحديات التي تعترض مسيرة مجلس التعاون، الذي يمثل الخيار الاستراتيجي لدوله والبيت الكبير الذي يحتضن أبناءه.

وأضاف في بيانه أن أبناء مجلس التعاون إذ يستبشرون بهذه الخطوة ليتطلعون إلى تعزيز وتقوية البيت الخليجي والنظر للمستقبل بكل ما يحمله من آمال وطموحات وفرص نحو كيان خليجي مترابط ومتراص يعمل لخدمة دوله وشعوبه ويدفع بعجلة التنمية والتقدم والأمن والاستقرار. 

وفي ختام بيانه توجه الي الله عز وجل أن يحفظ مجلس التعاون ويحفظ قادته وشعوبه من كل شر ومكروه، ليستمر في أداء مهامه في تعزيز التضامن الخليجي والعربي، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
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