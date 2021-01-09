أجرأ تصريحات عبير صبري.. أبويا كان بيضربنى بالحزام واستعجلت في ارتداء الحجاب

حلت الفنانة عبير صبري ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه على شاشة الحياة، وخرجت الفنانة بعدد من التصريحات الجريئة على مدار الحلقة.





وقالت صبري،" أنها لم تعمل عمليات تجميل إطلاقا منذ نعومة اظافرها، والحمد لله لم اصل الي مرحلة شد وجهى ولكنى ساعملها اذا وصلت الى مرحلة عمرية معينة‬.





وتابعت صبرى:"انا مش بعرف اخد حقي وبتجنب المشاكل دائمًا من أجل استقرار حياتي الشخصية، مشيرة إلى انها دائمًا تقدم أدوارا مختلفة فى حياتها الفنية.





وكانت قد عاشت عبير صبري حالة من الغضب بعد التصريحات التي نسبت لها حول ندمها على ارتداء الحجاب والتي صرحت بها في حلقة الإعلامي عمرو الليثي، مشيرة إلى أن هناك من قام باقتصاص سياق حديثها من أجل التريند.



