هيثم شعبان: نلعب للفوز دائمًا.. ودكة البدلاء صنعت الفارق في لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. فيديو

قال هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إن قدرات فريقه تجعله يطمح دائمًا في تحقيق الفوز في مبارياته.





وأضاف هيثم شعبان ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن فريق سيراميكا كليوباترا تم تجميعه في أقل من شهر، ولا يزال في حاجة للتجانس ورفع كفاءته البدنية، موضحا أن دكة بدلاء سيراميكا كليوباترا، بدأت تؤتي ثمارها، والمباريات المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا في الأداء .





وأوضح: "نركز حاليا على مجموعة اللاعبين الموجودين بالقائمة، ونحاول خلق منافسة بينهم، كما نعمل على تقييم أداء المحترفين لمعرفة مدى قدرتهم على الانسجام".





وأردف: "أقدم التهنئة للأهلي عقب فوزه في مباراة الأمس، فالعناصر الموجودة في النادي الأهلي كان لها الأفضلية، لكننا قدمنا أيضا مباراة جيدة، الأفضلية للنادي الأهلي كانت بسبب جودة لاعبيه وتحديدًا دكة البدلاء التي صنعت الفارق في المباراة".





وتابع: "إهدار الفرص في مباراة امس هو عدم توفيق ، وهدفنا في المباريات خلق أكبر عدد من الفرص ومحاولة الحصول على أكبر عدد من النقاط، ولا يوجد أي لاعب يريد أن يضيع أي نقطة، وسنحاول تصحيح الأخطاء في الفترة المقبلة وتحسين الجانب البدني وتطور فني".





كما تحدث عن إصابة صالح جمعة، قائلا: "صالح جمعة على مستوى الإصابة سيكون جاهزا للمباراة المقبلة، ولكن على المستوى البدني، فاللاعب يحتاج لبعض الوقت.





وأكمل: "ميسي لم يكن في كامل جاهزيته لذلك تم استبعاده من مواجهة الأهلي".



