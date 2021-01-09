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محافظات

نائب محافظ القاهرة يتابع توافر أسطوانات الأكسجين بمستشفى الزاوية الحمراء ..صور

السبت 09/يناير/2021 - 01:49 م
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
قام الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، صباح اليوم، السبت، بزيارة مستشفى الزاوية الحمراء العام بحضور رئيس حى الزاوية الحمراء.

جاءت الزيارة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة الأكسجين وحضور كافة الأطقم الطبية بكامل طاقتها.

وأكد نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، خلال الزيارة، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد "فوزي"، على حسن تعامل الأطقم الطبية والعاملين مع أي مريض أو مواطن داخل المستشفى وتسهيل كافة الإجراءات على المرضى وذويهم.

نائب محافظ القاهرة يتابع توافر أسطوانات الأكسجين بمستشفى الزاوية الحمراء ..صور
نائب محافظ القاهرة يتابع توافر أسطوانات الأكسجين بمستشفى الزاوية الحمراء ..صور
نائب محافظ القاهرة يتابع توافر أسطوانات الأكسجين بمستشفى الزاوية الحمراء ..صور
نائب محافظ القاهرة يتابع توافر أسطوانات الأكسجين بمستشفى الزاوية الحمراء ..صور
نائب محافظ القاهرة يتابع توافر أسطوانات الأكسجين بمستشفى الزاوية الحمراء ..صور
نائب محافظ القاهرة يتابع توافر أسطوانات الأكسجين بمستشفى الزاوية الحمراء ..صور
نائب محافظ القاهرة يتابع توافر أسطوانات الأكسجين بمستشفى الزاوية الحمراء ..صور
نائب محافظ القاهرة يتابع توافر أسطوانات الأكسجين بمستشفى الزاوية الحمراء ..صور
نائب محافظ القاهرة يتابع توافر أسطوانات الأكسجين بمستشفى الزاوية الحمراء ..صور
نائب محافظ القاهرة يتابع توافر أسطوانات الأكسجين بمستشفى الزاوية الحمراء ..صور
نائب محافظ القاهرة يتابع توافر أسطوانات الأكسجين بمستشفى الزاوية الحمراء ..صور
نائب محافظ القاهرة يتابع توافر أسطوانات الأكسجين بمستشفى الزاوية الحمراء ..صور
نائب محافظ القاهرة يتابع توافر أسطوانات الأكسجين بمستشفى الزاوية الحمراء ..صور
نائب محافظ القاهرة يتابع توافر أسطوانات الأكسجين بمستشفى الزاوية الحمراء ..صور
نائب محافظ القاهرة يتابع توافر أسطوانات الأكسجين بمستشفى الزاوية الحمراء ..صور
نائب محافظ القاهرة يتابع توافر أسطوانات الأكسجين بمستشفى الزاوية الحمراء ..صور
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