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رياضة

حكم واقعة كوباية الشاي يكشف تفاصيل جديدة.. ماذا قال؟

السبت 09/يناير/2021 - 06:12 م
الدكتور احمد ساهر
الدكتور احمد ساهر حكم المباراة
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يسري غازى
كشف الحكم أحمد ساهر تفاصيل واقعة كوباية الشاى خلال مباراة جمعت بين جمهورية شبين وميت خاقان فى دورى المناطق مواليد 99 والتى أثارت جدلا واسعا. 

كانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت استدعاء الحكم أحمد ساهر من أجل الإستفسار حول الواقعة الشهيرة المعروفة باسم كوباية الشاي.

وتداول مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحكم الدولي مع أحد العاملين وبحوزته صينية وكوب شاي أثناء إحدى المباريات بدوري الناشئين

وقال الدكتور أحمد ساهر حكم مباراة ميت خاقان وجمهورية شبين فى تصريحات له اليوم : الواقعة بدأت قبل انطلاق شوط المباراة الثاني وفوجئت بأحد العاملين التابعين لفريق ميت خاقان ينزل إلى أرضية الملعب ومعه كوب من الشاي.

واستطرد : قمت على الفور بإيقاف العامل وطلبت منه الخروج من أرضية الملعب ولكنه أبلغني أنه يريد الذهاب للناحية الأخرى من الملعب ما جعلنى أتمسك بموقفي ورفضت نزوله الى أرضية الملعب من الأساس وأبلغته بضرورة الخروج من الملعب.

وتابع: جميع المتابعين للواقعة قاموا بتفسير الصورة بشكل خاطئ ولم أكن أتناول كوب الشاي بين الشوطين داخل أرضية الملعب مثلما تردد عبر مواقع التواصل الإجتماعي وقررت التقدم ببلاغ رسمي ضد من يحاول تشويه صورتي.

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