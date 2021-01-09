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فن

بعد وصفه بالفنان السكران.. باسم سمرة: الكلام مش بفلوس يا جملاوي

السبت 09/يناير/2021 - 06:23 م
باسم سمرة
باسم سمرة
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محمد بدران

شارك الفنان باسم سمرة متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلق قائلًا "الكلام مش بفلوس يا جملاوى".


أثارت الفنانة رحاب الجمل حالة من الجدل، عقب نشر تدوينة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك"، تتهم فيه الفنان باسم سمرة، بإثارة أزمة داخل إحدى مواقع التصوير، ووصفته بأنه "سكران".

وكتبت، عبر فيسبوك «الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر إن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب». 

وتابعت رحاب الجمل «لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وانت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الاغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لان ده قلة ادب وقلة مهنية والمرادي البلاغ للنائب العام علشان ارفع الحرج عن اي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ او الشهادة  يكفي تفريغ الكاميرات .. #انا_هاربيك».

وفسر البعض كلام رحاب الجمل، بأنها تقصد باسم سمرة، صراحة، نظرًا لتلميحها إلى واقعة شجاره مع الفنان محمد رمضان في أحد الأفراح قبل عدة أشهر، كما لمحت إلى الواقعة التي حدثت بينه وبين حمو بيكا من قبل، دون أن تذكر اسم «باسم» بشكل صريح.


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