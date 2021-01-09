سكان شارع عبد التواب سلامة بالوراق يشكون من رائحة حظائر تربية المواشي

أرسل القارئ عادل وهدان شكواه لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" متضررًا من وجود حظيرة تربية مواشي بشارع مسكنه.





وقال "وهدان" في شكواه نحن سكان شارع عبد التواب سلامة المتفرع من شارع الكورنيش الجديد بالوراق بمحافظة الجيزة نعاني من انتشار حظائر لتربية المواشي مما تتسبب في روائح كريهة لساكني المنطقة.





وأشار عادل وهدان إلى أنه تم تقديم عدة شكاوى من المواطنين والمقيمين بالمنطقة لإزالة هذه الحظائر لمنع انتشار الأمراض في ظل انتشار فيروس كورونا والموجة الثانية منه ولكن هذه الشكاوى والعدم سواء.





وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة ومنع انتشار الأوبئة.





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