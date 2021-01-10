ربنا رزقه بـ 6 أحفاد بنات .. نجل حمادة إمام: والدي أحرز 18 هدفا في مباراة واحدة

قال أشرف إمام نجل نجم الزمالك الراحل حمادة إمام، إن والده ترجع نشأته إلى حى السيدة زينب فى منطقة المنيرة ، لافتا إلى أن بداية دخوله لعب الكرة كان عن طريق الكابتن على شرف، والذى شاهده ذات مرة وهو يلعب فى شوارع منطقته.









وأوضح "إمام" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر والمذاع عبر فضائية cbc، أن جده لم يرغب فى البداية أن يسلك والده فى لعب كرة القدم، ولكنه وافق فى النهاية بعدما تفاجأ بإحراز نجله ١٨ هدفا فى مباراة واحدة كانت فى بداية خوضه لعبة كرة القدم.







