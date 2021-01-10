دراسة صينية.. عرض واحد يستمر 6 أشهر لمرضى كورونا بعد التعافي

أظهر بحث نُشر في The Lancet أن أكثر من ثلاثة أرباع مرضى COVID-19 لديهم عرض واحد على الأقل مستمر بعد ستة أشهر من المرض في البداية .





في دراسة لدى موقع medicalxpress ، كشفت ان الآثار الطويلة الأجل للإصابة COVID-19 على الناس في المستشفى في ووهان، الصين، يكشف عن أن معظم الأعراض الشائعة للاستمرار هو التعب أو ضعف العضلات (63٪ من المرضى)، مع المرضى أيضا في كثير من الأحيان تواجه صعوبات النوم (26٪)، وتم الإبلاغ عن القلق أو الاكتئاب بين 23٪ من المرضى.





غالبًا ما كان المرضى الذين يعانون من مرض شديد في المستشفى يعانون من ضعف في وظائف الرئة وتشوهات تم اكتشافها في تصوير الصدر - مما قد يشير إلى تلف الأعضاء - بعد ستة أشهر من ظهور الأعراض.





كما انخفضت مستويات الأجسام المضادة المعادلة بأكثر من النصف (52.5٪) بعد ستة أشهر في 94 مريضًا تم اختبار استجابتهم المناعية في ذروة الإصابة ، مما أثار مخاوف بشأن احتمال إعادة العدوى بالفيروس.





لا يُعرف الكثير عن الآثار الصحية طويلة المدى لـ COVID-19 حيث تم إجراء القليل من دراسات المتابعة حتى الآن، تلك التي تم إجراؤها نظرت فقط في عدد صغير من الحالات خلال فترة متابعة قصيرة (عادة حوالي ثلاثة أشهر بعد الخروج).





قال البروفيسور بن كاو ، من المركز الوطني للطب التنفسي ، ومستشفى الصداقة الصينية اليابانية وجامعة العاصمة الطبية: "نظرًا لأن COVID-19 مرض جديد ، فقد بدأنا فقط في فهم بعض آثاره طويلة المدى على المرضى.





الصحة: ​​يشير تحليلنا إلى أن معظم المرضى يستمرون في التعايش مع بعض آثار الفيروس على الأقل بعد مغادرة المستشفى ، ويبرز الحاجة إلى رعاية ما بعد الخروج ، خاصة لأولئك الذين يعانون من التهابات شديدة، كما يؤكد عملنا على أهمية إجراء دراسات متابعة أطول في مجموعات سكانية أكبر من أجل فهم النطاق الكامل للتأثيرات التي يمكن أن يحدثها COVID-19 على الأشخاص ".





اشتملت الدراسة الجديدة على 1733 مريضًا بفيروس كوفيد -19 خرجوا من مستشفى جين يين تان في ووهان ، الصين ، بين 7 يناير و 29 مايو 2020. وكان متوسط ​​عمر المرضى 57 عامًا. تمت زيارات المتابعة في الفترة من 16 يونيو إلى 3 سبتمبر 2020 ، وكان متوسط ​​وقت المتابعة 186 يومًا.





تمت مقابلة جميع المرضى وجهًا لوجه باستخدام استبيانات لتقييم أعراضهم ونوعية الحياة المتعلقة بالصحة. كما خضعوا لفحوصات جسدية واختبارات معملية واختبار مشي لمدة ست دقائق لقياس مستويات التحمل لدى المرضى، وخضع 390 مريضا لمزيد من الاختبارات ، بما في ذلك تقييم وظائف الرئة، بالإضافة إلى ذلك ، تلقى 94 مريضًا تم تسجيل مستويات الأجسام المضادة في الدم لديهم في ذروة الإصابة كجزء من تجربة أخرى اختبار متابعة.





ومن بين 390 مريضًا خضعوا لاختبار إضافي ، أكمل 349 مريضًا اختبار وظائف الرئة، والمرضى الذين يعانون من مرض أكثر شدة عادة ما يكون لديهم ضعف في وظائف الرئة ، مع 56 ٪ (48/86) من أولئك الذين في مقياس الشدة 5-6 (الذين يحتاجون إلى التهوية) يعانون من ضعف الانتشار - انخفاض تدفق الأكسجين من الرئتين إلى مجرى الدم، وبالنسبة للمرضى في مقياس الشدة 4 (الذين احتاجوا إلى العلاج بالأكسجين) والمرضى في النطاق 3 (الذين لم يحتاجوا إلى العلاج بالأكسجين) كانت الأرقام 29٪ (48/165) و 22٪ (18/83) على التوالي.





كان أداء المرضى الذين يعانون من مرض أكثر شدة أسوأ في اختبار المشي لمدة ست دقائق (الذي يقيس المسافة المقطوعة في ست دقائق) ، مع 29٪ من أولئك الذين يعانون من مقياس شدة 5-6 يمشون أقل من الحد الأدنى للنطاق الطبيعي ، مقارنة بـ 24 ٪ لمن هم على مقياس 3 و 22٪ للمقياس 4.





وأظهرت اختبارات الأجسام المضادة في الدم التي أجريت على 94 مريضًا بعد ستة أشهر أن مستويات الأجسام المضادة المعادلة كانت أقل بنسبة 52.5٪ مما كانت عليه في ذروة الإصابة، ويقول المؤلفون إن هذا يثير مخاوف بشأن إمكانية إعادة الإصابة بـ COVID-19.





لا يمكن أن يُعزى ضعف وظيفة الرئة وقدرة التمرين التي لوحظت في الدراسة مباشرة إلى COVID-19 لأن البيانات الأساسية لهذه غير متوفرة، ونظرًا للطريقة التي تم بها تحليل البيانات ، لم يكن من الممكن أيضًا تحديد ما إذا كانت الأعراض المبلغ عنها أثناء المتابعة مستمرة بعد الإصابة ، أو تفاقمت بعد الشفاء ، أو حدثت بعد الخروج من المستشفى.







