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تسهل دخول العدوى بالجسم.. طبيبة تحذر من قائمة أطعمة في ظل كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 06:27 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
نصح الكثير من الأطباء من بداية جائحة فيروس كورونا، تناول أطعمة صحية للوقاية من العدوى وتقوية المناعة.

ولكن هناك بعض الأطعمة التي تضعف المناعة وتشكل خطرا على الصحة، لذلك حذرت الدكتورة يكاتيرينا بوريالوفا، أخصائية التغذية والصحة العامة، من تناول أطعمة محددة أثناء تفشي فيروس كورونا.

وحسب صحيفة "روسيسكايا جازيتا"، أفادت الطبيبة الروسية أن عند تناول هذه الأطعمة تعمل على اضعاف الجسم ويمكن أن تساعد العدوى على دخول الجسم بسهولة.

ومن أبرز المكونات التي يجب استخدامها خلال انتشار كورونا، هما السم الأبيض السكر والملح،  حيث يعملان على اضعاف قدرة الجسم على مقاومة مضاعفات الإصابة.

وكشفت الطبيبة الروسية عن قائمة الأطعمة التي يجب عدم تناولها خلال فيروس كورونا، وهي 
1- المعجنات بأنواعها.
2- الأطعمة المحلاة.
3- المخللات.
4- اللحوم الحمراء.
5- البطاطس المقلية.
6- المايونيز.
7- الوجبات السريعة.

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وأكدت الطبيبة الروسية أن تلك الأطعمة السابقة، تعمل على اضعاف المناعة، وتعمل على حدوث أضرار وخيمة في القلب والأوعية الدموية، وارتفاع السكر في الدم.

كما حذرت الطبيبة الروسية من تناول الكحول أيضا لأنه ضار بالصحة بشكل عام



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