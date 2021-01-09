الصحة العالمية: كورونا لا ينتقل عبر موجات الراديو وشبكات المحمول

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن "كوفيد -19 ينتشر عبر رذاذ الجهاز التنفسي عندما يسعل أو يعطس أو يتحدث الشخص المصاب، ولا ينتشر عبر موجات الراديو.

اقرأ أيضا|

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور السلالة المتحورة لفيروس كورونا، المسئولة عن أكثر من نصف الإصابات الجديدة في المملكة المتحدة.





وأن النسخة الجديدة من الفيروس تتغير وتتحور بالفعل، حيث تم رصد 17 طفرة.