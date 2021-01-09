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الصحة العالمية: كورونا لا ينتقل عبر موجات الراديو وشبكات المحمول

السبت 09/يناير/2021 - 09:14 م
كورونا وموجات الراديو
كورونا وموجات الراديو
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حياة عبد العزيز
وسط كل الفوضى التي أحدثها فيروس كورونا الجديد، انتشرت أعداد هائلة من الأساطير والمفاهيم الخاطئة، ولكن يجب أن يكون المرء على دراية بالشائعات والأكاذيب التي تنتشر وتلوث عقول الأشخاص.

ومن أبرز الشائعات التي انتشرت، أن فيروس كورونا ينتشر عبر موجات الراديو وشبكات المحمول، لكن كشفت منظمة الصحة العالمية الحقيقة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن "كوفيد -19 ينتشر عبر رذاذ الجهاز التنفسي عندما يسعل أو يعطس أو يتحدث الشخص المصاب، ولا ينتشر عبر موجات الراديو.

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وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور السلالة المتحورة لفيروس كورونا، المسئولة عن أكثر من نصف الإصابات الجديدة في المملكة المتحدة.

وأن النسخة الجديدة من الفيروس تتغير وتتحور بالفعل، حيث تم رصد 17 طفرة.
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