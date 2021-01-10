صفر سيارات وانبعاثات.. ولي العهد السعودى يكشف تفاصيل مثيرة عن مشروع ذا لاين





وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمة مذاعة عبر شاشة العربية، لدى إطلاقه مساء اليوم المشروع الفريد من نوعه إن مشروع «ذا لاين» في نيوم سيكون بطاقة متجددة 100%، وسيشمل دينة مليونية بطول 170 كلم.



وكشف ولي العهد السعودي، عن تفاصيل مشروع ذا لاين الكبير، مؤكدا ان المشروع سيصل إلى مرحلة صفر سيارات وصفر شوارع وصفر انبعاثات كربونية.

وأضاف بن سلمان، أن مشروع ذا لاين في نيوم ثورة حضارية للانسان، متابعا ان مجتمعات ذا لاين ستدار بالكامل عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وأكد ولي العهد السعودي، أن المجتمعات في المشروع سالف الذكر ستكون مترابطة افتراضيا، مشيرا الي ان المشروع سيكون رافدا من روافد اقتصاد المملكة.





وأعلنت شركة نيوم، صباح اليوم، عن إطلاقها مشروعا عملاقا تحت اسم ذا لاين «the line»، وألمحت من خلال التغريدات إلى أن المشروع مرتبط بالطاقة النظيفة أو قريب إلى حد ما من أهداف نيوم البيئية و التنموية.





ووضعت الشركة على موقعها ساعة تظهر عدا تنازليا لموعد إطلاق المشروع. ونيوم ‏ هو مشروع سعودي لمدينة مخطط لبنائها عابرة للحدود، أطلقه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي في 24 أكتوبر 2017 ويقع المشروع في أقصى شمال غرب السعودية، ويمتد 460 كم على ساحل البحر الأحمر.





ويُعد مشروع نيوم المشروع الأكثر طموحًا على مستوى العالم، الذي يتم تطويره على مساحة 26,500 كم2 في شمال غرب السعودية، وسيكون المشروع إحدى ركائز التحول الاقتصادي للسعودية، لتوفير مصادر دخل متنوعة من خلال قطاعات نيوم الاقتصادية والاستثمارات العقارية.



دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشروع «ذا لاين» العملاق في نيوم، والذي وصفه بأنه سيكون ثورة حضارية وتنموية.