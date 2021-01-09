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توك شو

خبير إعلامي: حنين حسام أكثر شخصية بحث عنها المصريين في 2020

السبت 09/يناير/2021 - 02:42 ص
صدى البلد
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عادل نصار
أكد الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الاعلامي، أن السوشيال ميديا أصبح سلاح عالمي غير قابل للنزع ولكن على الاقل يمكن ضبطه خاصة وأن المستخدمين للسوشيال مجرد سلعة مقابل الاعلانات ومعرفة البيانات، موضحا أن أكثر شخص بحث عنه المصريين على السوشيال ميديا خلال عام 2020 كان فتاة التيك توك حنين حسام.

وأوضح ياسر عبد العزيز، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الهاشتاج والترند على السوشيال ميديا هو الذي يقود المجتمعات والعالم الان، قائلا: "السوشيال ميديا يمكن أن تجعل عالمنا اسوأ".

وأشار الدكتور ياسر عبد العزيز، إلى أن السوشيال ميديا لم تكن عاملا ايجابيا خلال جائحة كورونا بل شكلت خطرا على البشرية أكبر من الفيروس نفسه، مؤكدا أن العالم يعيش جائحة معلوماتية وتداول المعلومات الزائفة أدى إلى أزمة جديدة بجانب مواجهة فيروس كورونا.
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