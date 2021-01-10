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الاتصالات: إعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقار

الأحد 10/يناير/2021 - 09:36 م
عمرو طلعت، وزير الاتصالات
عمرو طلعت، وزير الاتصالات
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عادل نصار
كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال طلعت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، إن الاجتماع تناول موضوعين أولهما خلق رقم قومي لكل وحدة عقارية في مصر، مضيفا أنه سيتم التعامل مع الجهات الحكومية من خلال الرقم القومي للمنزل.

وأضاف أن تمت مناقشة هيكل كل منظومة التراخيص بمصر، لافتا إلى أنه تم إعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقار.

فيما كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إنشاء قاعدة بيانات جغرافية لرصد أي مخالفات في البناء.

وأضاف طلعت، أن تنظيم وتقنين وإعادة هيكلة منظومة إصدار وتراخيص البناء، متابعا أن تطبيق رقم قومي لكل شقة لإعادة الضوابط والحوكمة في المنظومة العقارية.

وأكد أنه مع نهاية العام الجاري سيتم الانتهاء من هذا المشروع ، مشيرا إلى انه مع بداية العام القادم سيكون لدينا رقم قومي لأي عقار في مصر.


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