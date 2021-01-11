ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اللجنة المنظمة لمونديال اليد تقرر إقامة البطولة دون حضور إعلامي

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:08 ص
صدى البلد
Advertisements
عمرو الحلواني

قررت اللجنة المنظمة المحلية للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021، إقامة البطولة، دون حضور إعلامي للصحفيين المسجلين خارج الفقاعة الكاملة في صالاتها الأربعة، فيما عدا اللجنة الإعلامية المكلفة بتغطية البطولة. 


ويأتي القرار، تماشيا مع قرار اللجنة المنظمة العليا بمنع الحضور الجماهيري لمباريات البطولة، وتماشيا كذلك مع مطالب الاتحاد الدولي لكرة اليد. 


ويستهدف القرار، الحفاظ على سلامة كل العاملين والمشاركين المباشرين في مصر 2021. جدير بالذكر، أن عملية تسجيل الصحفيين الراغبين في تغطية البطولة بنظام الفقاعة الكاملة، قد انتهى يوم 10 ديسمبر الماضي. وفي الوقت ذاته، ستستمر تغذية القناة الإعلامية للموقع الرسمي لـ مصر 2021 بالتغطية الخبرية والحوارات الخاصة وكل أنواع الوسائط الإعلامية لمساعدة الصحفيين والإعلاميين على القيام بمهامهم.


 وكذلك، يستمر الموقع الرسمي للبطولة، وحسابات البطولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في نقل كل ما يدور حول البطولة وفعالياتها لتسهيل مهمة الصحفيين والإعلاميين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اتحاد اليد يكشف موقف الصالات استعدادا لاستضافة بطولة العالم

وزير الرياضة: حضور 30% من المشجعين من سعة الصالات بمونديال اليد.. فيديو

اللجنة الطبية لمونديال كرة اليد: إجراء أكثر من 30 ألف تحليل pcr خلال البطولة

رسميا.. 30% نسبة حضور الجماهير لمونديال اليد

رئيس طبية مونديال اليد: مسحة PCR كل 48 ساعة لكل منظومة اللعبة

On Time Sports تحصل على حقوق البث الحصري لبطولة العالم لكرة اليد - مصر 2021

ترشيحاتنا

سقطت فى الحمام .. إيناس الدغيدي تكشف تفاصيل إصابتها بـ كورونا.. فيديو

سمعة مصر أهم.. رئيس اتحاد كرة اليد يعتذر للجماهير على الهواء

بعد أزمة الممثل السكران.. تفاصيل جلسة الصلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل برعاية أشرف زكي

اتحجز في المستشفى.. على حميدة يتعرض لأزمة صحية شديدة.. تفاصيل

عطسة ريهام السهلي تعرضها لموقف محرج على الهواء.. فيديو

بفستان مكشوف.. هدى الأتربى تثير الجدل بأنوثتها

Advertisements

آل الشيخ: 6 ملايين دولار مكافأة البطولة العربية وطلب الزمالك تم رفضه

أحمد حسن: الزمالك قرر بيع فرجاني ساسي

عرض بـ 2.5 مليون دولار.. شوبير: أحمد سيد زيزو يطلب الرحيل.. والزمالك يرد

حلمي طولان: طلبنا استعارة صلاح محسن من الأهلي ووافقنا على رحيل أسامة جلال

أخبار النادي الأهلي.. نجم الفريق يسخر من إعلامي قارن إمام عاشور بـ ميسي.. موعد عودة محمود وحيد والسولية وأجايي.. وأنباء جديدة عن مفاوضات سيرينو

زيدان يفاضل بين محمد صلاح وسون

بيراميدز يخطط لخطف حمدي فتحي من الأهلى.. ونادي إماراتي يطلب حسين الشحات.. تفاصيل

بعد إصابة رباعي الجهاز الفني بـ كورونا.. أول قرار من رئيس الاتحاد السكندري بخصوص اللاعبين

جيرالدو يتسبب في أزمة جديدة للأهلي

الغضب يسيطر على موظفي الزمالك بسبب عدم صرف الرواتب

سيف زاهر: الزمالك يوافق على رحيل مصطفى محمد .. وعمر خربين البديل

أخبار الزمالك.. الغضب يسيطر على موظفي النادي.. وعودة فرجاني ساسي.. ورحيل أيمن يونس بشكل نهائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل توست محمص باللانشون والجبن

لو بتعاني من نقص البوتاسيوم.. تعرف على أهم الأطعمة الغنية به والكمية المناسبة

فوائد جل الصبار للشعر والبشرة