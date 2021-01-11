انفجار عبوة ناسفة في مدينة الرقة بسوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الرقة السورية، أسفر عن إصابة مواطن بجروح.





ووفقا لـ الموقع الرسمي لـ "المرصد السوري"، أصيب مواطن بجروح متعددة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارته، في منطقة الملاهي بمدينة الرقة، حيث تشهد المدينة انفلاتًا أمنيًا وتفجير عبوات ناسفة، منذ بداية العام الحالي.





وبالأمس، رصد المرصد السوري انفجار عبوة ناسفة، زرعها مجهولون بسيارة عسكرية لقوى الأمن الداخلي التابع لـ"قسد"،استهدفت مدنيين وعسكريين، على مفرق مزرعة كبش شمال غربي الرقة، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح خفيفة.





وفي 5 يناير الجاري، قام مسلحون بالهجوم على سيارة عسكرية تقل 5 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، من بينهم إعلامي أصيب بعدة طلقات نارية في صدره، وذلك على طريق الأبيض في ناحية الكرامة بريف الرقة الشرقي، قبل أن تتمكن قوات سوريا الديمقراطية من اعتقال 18 شخصًا من المهاجمين، دون معرفة تبعيتهم .



