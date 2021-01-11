ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انفجار عبوة ناسفة في مدينة الرقة بسوريا

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:37 ص
انفجار عبوة ناسفة
انفجار عبوة ناسفة في مدينة الرقة بسوريا
Advertisements
قسم الخارجي
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الرقة السورية، أسفر عن إصابة مواطن بجروح.

ووفقا لـ الموقع الرسمي لـ "المرصد السوري"، أصيب مواطن بجروح متعددة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارته، في منطقة الملاهي بمدينة الرقة، حيث تشهد المدينة انفلاتًا أمنيًا وتفجير عبوات ناسفة، منذ بداية العام الحالي.

وبالأمس، رصد المرصد السوري انفجار عبوة ناسفة، زرعها مجهولون بسيارة عسكرية لقوى الأمن الداخلي التابع لـ"قسد"،استهدفت مدنيين وعسكريين، على مفرق مزرعة كبش شمال غربي الرقة، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح خفيفة.

وفي 5 يناير الجاري، قام مسلحون بالهجوم على سيارة عسكرية تقل 5 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، من بينهم إعلامي أصيب بعدة طلقات نارية في صدره، وذلك على طريق الأبيض في ناحية الكرامة بريف الرقة الشرقي، قبل أن تتمكن قوات سوريا الديمقراطية من اعتقال 18 شخصًا من المهاجمين، دون معرفة تبعيتهم .

وفي  4 من يناير، أشار المرصد السوري إلى انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة عسكرية، بالقرب من الحديقة البيضا غرب مركز مدينة الرقة الخاضعة لنفوذ “قسد”، ما أدى إلى إصابة شخصين أحدهما يعمل في مكتب عقاري بالمدينة، يأتي ذلك في ظل الفلتان الأمني المستشري ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قصف تركي يستهدف عدة قرى في تل أبيض شمال سوريا

دخل من باب الهوى.. وزير الداخلية التركي يتجول في سوريا

خاضعة لسيطرة القوات التركية.. قتلى وجرحى فى انفجار بـ رأس العين السورية

عدوان إسرائيلي جديد على سوريا.. والدفاع الجوي يتصدى

250 عنصرا من القوات الخاصة التركية يصلون إلى الأراضي السورية

ترشيحاتنا

الذهب يسقط.. انخفاض غير متوقع في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 11-1-2021

هل خروج الدم وسحب العينات في التحاليل ناقض للوضوء ؟ الإفتاء تجيب

بعد آخر ارتفاع.. أسعار مواصفات أوبل جراند لاند 2021 | صور

بكاء وصراخ| رد فعل صادم من روجينا عقب وفاة هادي الجيار.. فيديو

حاول البقاء مستيقظا.. 7 حلول غريبة للتخلص من الأرق ومشاكل النوم

أحمد زاهر ينعى والد حسن الرداد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهجة وعصرية.. 10 صور تبرز جمال وأناقة ملك قورة في عيد ميلادها

أسعار حقائب مي عمر الخرافية في مسلسل لؤلؤ تثير الجدل.. صور

حاول البقاء مستيقظا.. 7 حلول غريبة للتخلص من الأرق ومشاكل النوم