ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير: موقع مصر الاستراتيجي يؤهلها لأن تكون مركزًا واعدًا للطاقة المتجددة

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:49 ص
خبير طاقة
خبير طاقة
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الدكتور على عبد النبى ، خبير الطاقة ونائب رئيس المحطات النووية سابقًا ، إن موقع مصر الاستراتيجي بين ثلاث قارات تؤهلها لأن تكون مركزًا واعدًا للطاقة المتجددة .

وأضاف  عبد النبى ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أنه من الممكن أن نستغل الطاقة النووية فى الزراعة والطب والانتاج الحيوانى وغيرها مؤكدا أن موقع مصر المتميز على مستوى العالم  مع الربط الكهربائي ربما نمتلك فيما بعد مركز عالمي لربط وتداول الطاقة الكهربائية .

وأكد خبير الطاقة ونائب رئيس المحطات النووية سابقًا ، أن إنتاجنا من الطاقة النووية مستقبلا لن يقل عن نسبة 20 فى المائة من إجمالى انتاجنا للطاقة ، مشيرًا إلى أننا نتوسع حاليًا فى الربط الكهربى مع دول العالم العربى  .  

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الكهرباء: مشروعات الربط الكهربائي ستحول مصر لمحور عالمي

مدبولي: الحكومة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين

شاكر: أنا أول وزير كهرباء يجتمع بالرئيس أسبوعيا

وزير الكهرباء: مليار دولار وفر سنوي في استهلاك الوقود

توجيه السيسي ببناء 3300 وحدة إضافية بمشروع سكن لكل المصريين.. يتصدر عناوين الصحف

نائب: توليد الكهرباء من الهيدروجين الأخضر أمر جيد ولكن يحتاج إلى إمكانيات ضخمة

ترشيحاتنا

بعد هبوطها 12 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-1-2021

الوحدة الإماراتي يقترب من ضم هدف الزمالك

هل خروج الدم وسحب العينات في التحاليل ناقض للوضوء ؟ الإفتاء تجيب

أسعار حقائب مي عمر الخرافية في مسلسل لؤلؤ تثير الجدل.. صور

حاول البقاء مستيقظا.. 7 حلول غريبة للتخلص من الأرق ومشاكل النوم

مرتفع ومنخفض.. الأرصاد تفجر مفاجأة بخصوص حالة الطقس ودرجات الحرارة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهجة وعصرية.. 10 صور تبرز جمال وأناقة ملك قورة في عيد ميلادها

أسعار حقائب مي عمر الخرافية في مسلسل لؤلؤ تثير الجدل.. صور

حاول البقاء مستيقظا.. 7 حلول غريبة للتخلص من الأرق ومشاكل النوم