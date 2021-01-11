خبير: موقع مصر الاستراتيجي يؤهلها لأن تكون مركزًا واعدًا للطاقة المتجددة

قال الدكتور على عبد النبى ، خبير الطاقة ونائب رئيس المحطات النووية سابقًا ، إن موقع مصر الاستراتيجي بين ثلاث قارات تؤهلها لأن تكون مركزًا واعدًا للطاقة المتجددة .





وأضاف عبد النبى ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أنه من الممكن أن نستغل الطاقة النووية فى الزراعة والطب والانتاج الحيوانى وغيرها مؤكدا أن موقع مصر المتميز على مستوى العالم مع الربط الكهربائي ربما نمتلك فيما بعد مركز عالمي لربط وتداول الطاقة الكهربائية .





وأكد خبير الطاقة ونائب رئيس المحطات النووية سابقًا ، أن إنتاجنا من الطاقة النووية مستقبلا لن يقل عن نسبة 20 فى المائة من إجمالى انتاجنا للطاقة ، مشيرًا إلى أننا نتوسع حاليًا فى الربط الكهربى مع دول العالم العربى .



