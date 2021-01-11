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أخبار العالم

5 قتلى من النساء والأطفال في هجوم للقوات الإثيوبية على السودان

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:39 م
تجدد الاشتباكات الحدودية
تجدد الاشتباكات الحدودية بين السودان وإثيوبيا
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قسم الخارجي
قتل 5 أشخاص على الأقل، اليوم الاثنين، خلال هجوم للقوات الإثيوبية داخل حدود السودان، وفقا لقناة "الغد".

فيما أفادت وسائل إعلام سودانية بهجوم للميلشيات المدعومة من الجيش الإثيوبي على منطقة الفشقة الحدودية مع السودان، ما أدى لسقوط قتلى مدنيين.

وذكرت "سودان تريبيون" أن القوات الإثيوبية شنت هجوما على منطقة "اللية" بمحلية القرّيشة داخل الحدود السوداني، ما أدى لمقتل 5 نساء وطفل وفقدان امرأتين.

وقالت الصحيفة إن الهجوم وقع أثناء عمليات حصاد الذرة بالشريط الحدودي ما أدى إلى تدخل الجيش السوداني وتمشيط المنطقة وملاحقة القوات الإثيوبية.

ووقع الاعتداء بعد يوم من مناوشات دارت ليل الأحد، بمنطقة "ود كولي" الحدودية تمكنت خلاله القوات السودانية من صد هجوم إثيوبي.

وأوضحت الصحيفة أن  قوات الجيش السوداني تعمل حاليا على إخلاء جثامين النساء من المنطقة.

وتوقعت مصادر مطلعة أن تندلع مواجهات عسكرية بين الطرفين، بعد انتقال القوات العسكرية للجيشين السوداني والإثيوبي من المناطق المحاذية لمحلية القرّيشة إلى محليتي باسندة والقلابات الشرقية بولاية القضارف المتاخمتين لإقليم أمهرة الإثيوبي.

وبحسب الصحيفة، نفذ الطيران الحربي الإثيوبي طلعات جوية الأولى من نوعها في المناطق الحدودية بإقليم أمهرة المجاور لشرق سندس بمحلية القلابات الشرقية.

ومنذ نوفمبر الماضي، أعاد الجيش السوداني انتشاره في منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى، مؤكدا أنه استرد هذه الأراضي من مزارعين إثيوبي يسيطرون عليها تحت  حماية ميليشيات إثيوبية منذ عام 1995.
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