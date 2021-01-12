رحيل جونيور أجايي.. فرمانات من موسيماني تجاه لجنة التخطيط بالنادي الأهلي

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وضع طلباته على طاولة لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء.





وأضاف هاني حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن بيتسو موسيماني طالب إدارة الأهلي بضرورة التعاقد مع كريم فؤاد لاعب نادي النجوم المعار لإنبي.





كما طالب موسيماني، لجنة التخطيط، بضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبي بدلا من جونيور أجايي، مع إعادة عمار حمدي من صفوف الاتحاد السكندري.





وأكد موسيماني حاجته للتعاقد مع لاعب مميز؛ حتى يكون منافسا كبيرا لـ"حسين الشحات" على مركزه، بجانب استقدام صانع ألعاب، والأولوية تأتي بالتعاقد مع لاعب الأهلي السابق، أحمد حمدي الذي يلعب حاليا بصفوف الجونة.