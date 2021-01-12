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محافظات

لإنشاء كوبري للسيارات.. غلق كلى لطريق الثلاجة بالبدرشين لمدة 6 أشهر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:21 ص
صدى البلد
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محمد الصاحى

أعلنت محافظة الجيزة عن إنشاء كوبرى للسيارات أعلى مزلقان "المرازيق- طريق الثلاجة" بمركز ومدينة البدرشين، وهو الأمر الذي يستلزم قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة المنفذة لأعمال بتنفيذ غلق كلى لطريق الثلاجة فى الاتجاهين أمام المزلقان بدءًا من اليوم، الثلاثاء، ولمدة 6 أشهر.


وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الأعمال تأتى فى إطار خطة الدولة لإلغاء مزلقانات خطوط السكة الحديد والحد من حوادث السير حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.


وأشار إلى أن الكوبرى من المقرر أن يحقق الربط بين طريق الثلاجة وطريق المريوطية - مصر أسيوط الزراعى.


وأوضح أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء تحويلة مرورية لتسهيل حركة المرور بمحيط منطقة الأعمال والتى جاءت كالتالي:القادم من طريق المريوطية وطريق مصر أسيوط الزراعى باتجاه طريق الثلاجة مرورًا بمزلقان المرازيق ذهابًا وإيابًا، يسلك طريق "الدكمى"، والذى يبعد عن طريق الثلاجة بـ 1,5 كم.


ووجه محافظ الجيزة مسئولى الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو توفير وسائل الأمن الصناعى والمساعدات الفنية والإرشادية بالتنسيق مع الشركة المنفذة، إلى جانب تعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد المواطنين للاتجاهات الجديدة.


وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية لتفادى التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.

لإنشاء كوبري للسيارات.. غلق كلى لطريق الثلاجة بالبدرشين لمدة 6 أشهر
لإنشاء كوبري للسيارات.. غلق كلى لطريق الثلاجة بالبدرشين لمدة 6 أشهر
لإنشاء كوبري للسيارات.. غلق كلى لطريق الثلاجة بالبدرشين لمدة 6 أشهر
لإنشاء كوبري للسيارات.. غلق كلى لطريق الثلاجة بالبدرشين لمدة 6 أشهر
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