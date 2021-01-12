أكثر شيوعًا لدى النساء.. أسباب الصداع النصفي وطرق علاجه.. فيديو

قالت الدكتور بيان علي، استشاري المخ والاعصاب والصرع إن الشقيقة هي الاسم العلمي للصداع النصفي، مضيفة أنه ألم نابض كضربات القلب ويكون عبارة عن نوبات متكررة من الصداع تحدث في أحد جانبي الرأس وتدوم من 4 ساعات إلى 3 أيام.





وأضافت "بيان" خلال مداخلة هاتفية على "فضائية العربية" أن صداع الشقيقة يكون من متوسط إلى شديد ويعيق حياه الأشخاص الطبيعية مضيفة أن الأعراض الشائعة للشقيقة هي الغثيان والتقيؤ وحساسية من الضوء او الصوت.





وأوضحت استشاري المخ والأعصاب أن أسباب الشقيقة ترجع إلى تأثر نواه العصب الخامس بسبب العديد من العوامل مثل السهر و شرب القهوة عدم شرب المياه بكثرة، وأيضًا التغيرات الهرمونية والدورة الشهرية لدى السيدات حيث انه لوحظ ان السيدات أكثر عرضة للصداع النصفي من الرجال.





ولفتت "بيان" إلي أن الشقيقة مرض مزمن لا يمكن التخلص منه نهائيًا بالعلاج مضيفة أن علاجات الشقيقة تنقسم إلى قسمين منها علاج يقوم به المريض من خلال التحسين من نمط حياته وهناك العلاجات الدوائية التي تكون اثناء النوبة مؤكده انها لها أهمية خاصة عندما يشعر الشخص بالأعراض لضمان انتهاء هذه النوبات بسلام.