برقيات من وزير الدخلية لـ رئيس مجلس النواب حول وفاة 3 نواب

أعلن المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، تلقيه 3 برقيات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حول وفاة ٣ نواب.





وتضمنت البرقية الاولي وفاة المغفور النائب كمال حجاج عن دائرة بنها محافظة القليوبية.





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ونصت البرقية الثانية علي وفاة النائب فوزي اسماعيل فتحي الفائز بعضوية المجلس عن قائمة في حب مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.





وتضمنت البرقية الثالثة وفاة النائب حسن عيد عضو المجلس عن الدائرة الاولي بمحافظة السويس.





وجدير بالذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن فوز المستشار أحمد سعد الدين، بمنصب وكيل أول مجلس النواب، بعد حصوله على 485 صوتًا.





كما فاز النائب محمد أبو العينين بمنصب وكيل ثانٍ البرلمان، وذلك بعد حصوله على 412 صوتًا.





وبلغ إجمالي عدد الأصوات 581 صوتًا، منهم 580 صوتًا صحيحًا، وصوت واحد فقط باطل.









وتنافس 8 مرشحين على منصبي وكيلي مجلس النواب، وجاءت النتيجة كالتالي:

أحمد سعد الدين: 485 صوتا. محمد أبو العينين: 412 صوتا. سليمان وهدان: 125 صوتا. فريدة الشوباشي: 71 صوتا. محمد عبد العزيز:75 محمد الجبلاوي: 11 صوتا. حنان عبد المنعم: 6 أصوات. سحر بشير معتوق: 5 أصوات.

