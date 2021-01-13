عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد: جاهزون لبطولة كأس العالم.. فيديو

قال عبده عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، إن افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد غدًا باستاد القاهرة الدولي.





وأضاف "عبدالوهاب"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن جائحة كورونا لم تمنع المؤسسات المصرية من استكمال عملها والتحضر لبطولة كأس العالم لكرة اليد.





وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، أن لاعبي المنتخب المصري لكرة اليد على أتم الاستعداد للبطولة.



