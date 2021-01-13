ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد: جاهزون لبطولة كأس العالم.. فيديو

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:01 ص
منتخب اليد
منتخب اليد
Advertisements
محمد القاضي
قال عبده عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، إن افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد غدًا باستاد القاهرة الدولي.

وأضاف "عبدالوهاب"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن جائحة كورونا لم تمنع المؤسسات المصرية من استكمال عملها والتحضر لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، أن لاعبي المنتخب المصري لكرة اليد على أتم الاستعداد للبطولة.

وأوضح أنه تم التحضير والتدريب جيدا للبطولة، وأن هناك تركيزًا شديدًا من اللاعبين، مشيرًا إلى أنه بالرغم من عدم لعب مباريات ودية قبل البطولة بسبب انتشار فيروس كورونا إلا أنه ثقة كبيرة بين اللاعبين في تخطي الصعاب والوصول إلى آخر مدى بالبطولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة لاعب منتخب مصر لكرة اليد بـ فيروس كورونا

أحمد موسى يشن هجوما على الإعلام المصري بسبب كأس العالم لليد

رياضة البرلمان: خطة طوارئ للتعامل مع حالات كورونا فى مونديال اليد

الشباب والرياضة تناقش استعدادات مونديال اليد.. نواب: السياحة أكثر المستفيدين من تنظيم الفعاليات.. ورسالة عالمية توضح مدى الأمان والاستقرار

وزير الشباب والرياضة: تكلفة إنشاءات بطولة العالم لكرة اليد بلغت 3.2 مليار جنيه

وزير الشباب والرياضة في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط: دعم كبير من الرئيس السيسي لإنجاح مونديال كرة اليد.. إنشاءات البطولة تكلفت 3.2 مليار جنيه.. و28 مليارا استثمارات في البنية التحتية

ترشيحاتنا

بسبب مشجع زملكاوي.. أحمد موسى يدخل في نوبة ضحك على الهواء

أحمد ياسر ريان يتعادل لسيراميكا كليوباترا أمام المقاولون العرب

ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب

ماتجيش عليها عشان سكّتها ضلمة.. ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها بصورة جديدة

المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين وكيلين لمجلس النواب

بيان عاجل من السودان يندد بعدوان إثيوبيا الغادر على منطقة الفشقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إحداهما حامل.. نيجيري يتزوج شقيقتين في ليلة واحدة لسبب غريب.. صور

شاهد لحظة سقوط طفل بين صخرتين في السعودية ونجاته بأعجوبة.. فيديو

شاهد.. أول صور تشويقية للسيارة هيونداي كونا N عالية الأداء