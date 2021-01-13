عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد: جاهزون لبطولة كأس العالم.. فيديو

قال عبده عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، إن افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد غدًا باستاد القاهرة الدولي.
وأضاف "عبدالوهاب"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن جائحة كورونا لم تمنع المؤسسات المصرية من استكمال عملها والتحضر لبطولة كأس العالم لكرة اليد.
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، أن لاعبي المنتخب المصري لكرة اليد على أتم الاستعداد للبطولة.
وأوضح أنه تم التحضير والتدريب جيدا للبطولة، وأن هناك تركيزًا شديدًا من اللاعبين، مشيرًا إلى أنه بالرغم من عدم لعب مباريات ودية قبل البطولة بسبب انتشار فيروس كورونا إلا أنه ثقة كبيرة بين اللاعبين في تخطي الصعاب والوصول إلى آخر مدى بالبطولة.