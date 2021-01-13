الصحة: خطان ساخنان لتوفير الدعم النفسى للمصابين بفيروس كورونا





نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة أرقام الخطوط الساخنة لأمانه الصحة النفسية للتواصل مع المصابين بكورونا، ممن يحتاجون للدعم النفسى أو غيرهم من مرضى المشاكل النفسية.





وقالت أمانة الصحة النفسية إنه يمكن الاتصال من خلال الأرقام التالية : 08008880700 - 0220816831

واوضحت أن الخطوط تعمل على مدار الساعة وتقدم خدماتها بالمجان مضيفة أن الخطوط يرد عليها مختصين فى كل التخصصات النفسية.





كانت وزارة الصحة والسكان بثت مجموعة من النصائح للحفاظ على الصحة النفسية وتضمنت النوم مبكرا مع تخصيص وقت للقيام بالأشياء الذى يحبها الشخص وتناول الوجبات الصحية ب،الإضافة إلى تخصيص وقت للراحة والعمل مع ممارسة الرياضة بانتظام والمحافظة على النظافة الشخصية.