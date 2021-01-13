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رياضة

وصول الرئيس السيسي لاستاد القاهرة لافتتاح كأس العالم لليد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:42 م
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الى استاد القاهرة الدولي لحضور افتتاحية بطولة العالم لكأس اليد التي تحتضنها مصر.

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام نظيره تشيلي، في المباراة الإفتتاحية التي ستقام في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء.

وتنطلق فعاليات المونديال رقم 27 في تمام السابعة مساء اليوم بمباراة افتتاحية تجمع منتخب مصر ومنتخب تشيلي، ويسبقها حفل فني بمناسبة افتتاح البطولة .
 
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة بأن الجميع على أهبة الاستعداد، وتم توزيع الموارد البشرية المشاركة في أعمال التنظيم من أعضاء اللجان الفرعية، والشباب المتطوعين كلُ في موقعه لأداء المهام المطلوبة.

 كم أن مصر دائمًا تسعى نحو افتتاح المونديال في أفضل صورة كانطلاقة قوية يعقبها التنظيم المتميز والمعتاد على كافة المستويات للبطولة الأكبر على مستوى العالم في كرة اليد.
 
وجددت اللجنة تأكيدها علي الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا من خلال إتباع نموذج الفقاعة الطبية الذي تقدمه مصر كمنهج علمي لاتباعه في البطولات الدولية المقبلة.

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