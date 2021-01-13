خبيرة تربوية: التعليم عن بُعد لن يكون مؤقتا.. وطلابنا يحتاجون مهارات القرن الـ 21

قال الدكتورة أريج حجازي مديرة برنامج التعليم بهيئة "كير" الدولية، إنه يجب النظر إلى دور وزارة التعليم من بداية أزمة كورونا فى إطار الإمكانيات المتاحة، فالوزارة استجابت بشكل جيد جدا للأزمة، أوقفت المدارس، واستثمرت الموارد المتاحة لديها مثل منصات وبنك المعرفة، وهذا لم يكن سهلا على معظم الدول، فالدول مهما كانت بنيتها التحتية فى التعليم جيدة، إلا أنها واجهت مشكلات.





وأضافت خلال برنامج "حديث القاهرة مع إبراهيم عيسى"، على "القاهرة والناس"، :" النظام الذى تم اتباعه مع بداية العام الدراسى الجديد، كان نوعا من أنواع التكيف، والوزارة تحاول فى ظل الموارد المتاحة، واستطاعت بسرعة أن تقلب الموقف إلى فرصة لدعم استراتيجيتها فى تطوير التعليم، المبنى على مهارات القرن الـ 21، وينقصنا بعض الوعى، فالتعليم عن بُعد لن يكون عاملا مؤقتا، فهذه المهارات مرتبطة أكثر بأن يتعلم الطالب باستقلالية، وأن يتم محو الأمية التعليمية.





وأردفت، منذ عامين بدأ خوض الامتحانات بالتابلت، ورغم المشاكل، حدث تطور وتعلم فى هذا الأمر، وأعتقد أن أولياء الأمور سيفهمون هذا التطور.





وتابعت، فى بعض الدول التى أحضر بها لقاءات خاصة بالتعليم، كان هناك نوع من أنواع التكنولوجيا فى التعليم، ولكن التعليم الأون لاين كان موجودا بالجامعات، فهو ليس مستحدثا، ولكن كان موجودا قبل الكورونا.



