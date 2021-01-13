ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبيرة تربوية: التعليم عن بُعد لن يكون مؤقتا.. وطلابنا يحتاجون مهارات القرن الـ 21

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:24 م
التعليم عن بعد
التعليم عن بعد
Advertisements
قسم التوك شو
قال الدكتورة أريج حجازي مديرة برنامج التعليم بهيئة "كير" الدولية، إنه يجب النظر إلى دور وزارة التعليم من بداية أزمة كورونا فى إطار الإمكانيات المتاحة، فالوزارة استجابت بشكل جيد جدا للأزمة، أوقفت المدارس، واستثمرت الموارد المتاحة لديها مثل منصات وبنك المعرفة، وهذا لم يكن سهلا على معظم الدول، فالدول مهما كانت بنيتها التحتية فى التعليم جيدة، إلا أنها واجهت مشكلات.

وأضافت خلال برنامج "حديث القاهرة مع إبراهيم عيسى"، على "القاهرة والناس"، :" النظام الذى تم اتباعه مع بداية العام الدراسى الجديد، كان نوعا من أنواع التكيف، والوزارة تحاول فى ظل الموارد المتاحة، واستطاعت بسرعة أن تقلب الموقف إلى فرصة لدعم استراتيجيتها فى تطوير التعليم، المبنى على مهارات القرن الـ 21، وينقصنا بعض الوعى، فالتعليم عن بُعد لن يكون عاملا مؤقتا، فهذه المهارات مرتبطة أكثر بأن يتعلم الطالب باستقلالية، وأن يتم محو الأمية التعليمية.

وأردفت، منذ عامين بدأ خوض الامتحانات بالتابلت، ورغم المشاكل، حدث تطور وتعلم فى هذا الأمر، وأعتقد أن أولياء الأمور سيفهمون هذا التطور.

وتابعت، فى بعض الدول التى أحضر بها لقاءات خاصة بالتعليم، كان هناك نوع من أنواع التكنولوجيا فى التعليم، ولكن التعليم الأون لاين كان موجودا بالجامعات، فهو ليس مستحدثا، ولكن كان موجودا قبل الكورونا.

وعن دور الأم المصرية فى التعليم والاشراف على دروس أبنائها، قالت أريج، :" الأمهات يلعبن دورا أساسيا فى تعليم أبنائهن، فالتحول الذى حدث بالاتجاه إلى الأون لاين، وجدت فيه الأمهات أنهن تحت الضغط، كما أن الأطفال ليسوا مستعدين لهذا النظام التعليمى، وكثير من الأمهات وأولياء الأمور، ليس لديهم المهارة فى التعامل مع التكنولوجيا، ولكن من ضمن المميزات للطلاب وأولياء الأمور، أن هناك سرعة تعلم فى مجالات التكنولوجيا، وأيضا يتم تسجيل "الدروس" التى تتم، فإذا كان الوضع ليس مثاليا، ولكن نحاول أن يكون هناك مرونة فى التعليم عن بُعد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غرفة الإسكندرية تنظم ندوة "التعليم الإلكتروني للمؤسسات التعليمية والتدريبية"

بالفيديو.. أبرز ما تم إنجازه في رحلة تطوير التعليم المصري حتى الآن

طبيبة نفسية تكشف أسباب تأخر الأطفال في الكلام وكيفية علاج المشكلة

التعليم تتعاون مع هيئة دولية لحل مشكلات البطالة والأمية الرقمية للطلاب والخريجين

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة

بعد قرار تأجيلها .. خبراء تعليم: جاءت في الوقت المناسب لغياب الوعي بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. وستحافظ على صحة الطلاب

ترشيحاتنا

المقاولون يحسم جدل اقتراب رحيل عماد النحاس عن الفريق ..فيديو

أول تعليق من نجم منتخب مصر لكرة اليد بعد الفوز على تشيلي

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا مبكرا قبل السفر للمشاركة في مونديال العالم للأندية

اعترافات مدعي الإصابة بالسرطان: كنت عايز أبقى مشهور واكسب فلوس

إضافة المواليد على بوابة مصر الرقمية في 5 خطوات.. اعرف الطريقة ونتيجة الطلب

قرد وماعز يحيلان مسئولي سيرك روسي للتحقيق .. اعرف القصة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لامع.. ابنة أحمد زاهر تستعرض جمالها بإطلالة جديدة.. شاهد

دون تكاليف.. 3 مكونات طبيعية تجدد صحة بشرتك

بعد تصدرها تريند.. إطلالات مى عمر تجمع بين الأناقة والإثارة