مصروفها 15 ألف جنيه وغير كاف.. مشكلة فتاة على فيسبوك تثير الجدل

أثار منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ، الجدل، أوضحت فيه صاحبة المشكلة الأسرية أنها تواجه أزمة بسبب خفض مصروفها الشهري من 30 ألف جنيه شهريا إلى 15 ألف جنيه شهريا، وفي غضون ساعات بعد نشره تصدر المنشور مواقع التواصل الاجتماعي .





وأوضحت الفتاة صاحبة المشكلة أن سبب الأزمة هو معرفة والدها أنها تشرب سجائر مما أدى إلى خفض المصروف إلى النصف، وكتبت الفتاة صاحبة المشكلة على إحدى جروبات فيسبوك للتصويت: "بابي بيعاقبني ومصمم يقلل مصروفي الشهري من 30 ألف جنيه لـ 15 ألف جنيه في الشهر".





وتابعت على جروب على فيسبوك للتصويت: "علشان شافي بشرب سجاير وقالي الفلوس الكتير هي السبب، فامش عارفة المبلغ ده هيكفيني ولا اعمل ايه.. وعايزة اعرف بتاخدوا كام مصروف شهري ومكفيكم".





بعدما نشرت تجربتها، سادت حالة من الجدل والسخرية، خاصة أن هذا المبلغ بعد التقليل لا يكاد يكون الدخل الشهري لبعض الأسر، واعتبروا أن هذه المشكلة وهمية بهدف جمع التعليقات خاصة أنها استفزازية، وقال محمد كرم ساخرا: "هي الأبهات بتعمل كده ليه في عيالها حرام".





وطرحت 3 اختيارات لاختيار مبلغ المصروف المناسب "من 30 إلى 50 ألف جنيه شهريا أو من 15 إلى 20 ألف جنيه شهريا أو من 20 إلى 30 ألف جنيه شهريا"، والغريب في الأمر مشاركة المتفاعلين مع مشكلتها عبر التصويت الذي طرحته بأن المصروف الشهري الكافي يتراوح بين 30 ألف جنيه و50 ألف جنيه شهريا، واتفق على هذا الرأي 16 ألف مستخدم.