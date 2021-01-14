ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ده هاني.. أروى جودة: علاقة الرجل بالمرأة لا تقتصر فقط على الزوج أو الشقيق

الخميس 14/يناير/2021 - 03:13 ص
أروى جودة ببرنامج
أروى جودة ببرنامج القاهرة اليوم
Advertisements
أحمد إبراهيم
فاجأت الفنانة أروى جودة، الفنان محمد سليمان، بمداخلة تليفونية، أثناء استضافته على الهواء ببرنامج "القاهرة اليوم"، وكشفت عن كواليس تفاصيل مشهد "أنت اتجننت دا هانى"، من مسلسل "هذا المساء" الذي تصدر "الترند" منذ أيام قليلة.

وقالت الفنانة أروى جودة "سعيدة بردود الفعل التي تلقيتها على هذا المشهد رغم أن العمل عُرض فى 2017، ومرت عليه 4 سنوات، وعندما تصدر الترند انتابتنى حالة من الضحك، وفى هذا المشهد تحديدًا لا أعرف كيف تغير صوتي بهذا الشكل". 

وأضافت الفنانة أروى جودة "أرى أن المرأة تكون محظوظة بصداقتها لـ هانى خاصة أننى أرى أن العلاقة بين الرجل والمرأة ليست بالضرورة تقتصر فقط على الزوج أو الأشقاء، ولكن من الممكن أن تكون صداقة". 

رد محمد سليمان، قائلًا "ربما كان طريقة كلام أروى جودة إلى إياد نصار سببا رئيسيا فى غضب الناس تجاه هانى فى العمل والذى قمت بتقديم شخصيته".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"ده هاني".. مشهد ساخر لـ إياد نصار وأروى جودة يعيد هذا المساء إلى صدارة التريند.. تفاصيل

دا هاني .. قصة مشهد وضع أروى جودة في ورطة بعد 4 سنوات

بعد تصدرها التريند بـ "دا هاني".. شاهد رد فعل أروى جودة

ماتخافش يا باشا ده هاني.. محمد هنيدي يسخر من مشهد هذا المساء.. شاهد

بعد مشهد هاني .. 10 إطلالات لـ أروى جودة أثارت الجدل.. شاهد

بعد تصدر"ده هاني" التريند.. ماذا قالت أروى جودة عن "هذا المساء" في صدى البلد |شاهد

ترشيحاتنا

بيان عاجل من ترامب بعد تصويت مجلس النواب لعزله

التموين تحذر التجار من حجب السلع أو احتكارها

حدثت ذبذبة.. مستشار الرئيس: عدد حالات الإصابة بـ كورونا تعكس الوضع العام.. فيديو

اغتيال وزير خارجية إثيوبيا السابق على يد قوات آبي أحمد

إصابة 3 أطفال بفيروس كورونا بالقليوبية

وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. سارة سلامة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بعد صورتها الجريئة فى الجيم.. إطلالات عرضت نسرين طافش للانتقاد

توب بينك.. أمينة تخطف الأنظار بأنوثتها