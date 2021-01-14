ده هاني.. أروى جودة: علاقة الرجل بالمرأة لا تقتصر فقط على الزوج أو الشقيق

فاجأت الفنانة أروى جودة، الفنان محمد سليمان، بمداخلة تليفونية، أثناء استضافته على الهواء ببرنامج "القاهرة اليوم"، وكشفت عن كواليس تفاصيل مشهد "أنت اتجننت دا هانى"، من مسلسل "هذا المساء" الذي تصدر "الترند" منذ أيام قليلة.





وقالت الفنانة أروى جودة "سعيدة بردود الفعل التي تلقيتها على هذا المشهد رغم أن العمل عُرض فى 2017، ومرت عليه 4 سنوات، وعندما تصدر الترند انتابتنى حالة من الضحك، وفى هذا المشهد تحديدًا لا أعرف كيف تغير صوتي بهذا الشكل".





وأضافت الفنانة أروى جودة "أرى أن المرأة تكون محظوظة بصداقتها لـ هانى خاصة أننى أرى أن العلاقة بين الرجل والمرأة ليست بالضرورة تقتصر فقط على الزوج أو الأشقاء، ولكن من الممكن أن تكون صداقة".





رد محمد سليمان، قائلًا "ربما كان طريقة كلام أروى جودة إلى إياد نصار سببا رئيسيا فى غضب الناس تجاه هانى فى العمل والذى قمت بتقديم شخصيته".



