ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بصورة نادرة.. رانيا محمود ياسين تستعيد ذكرياتها برفقة والدها

الخميس 14/يناير/2021 - 08:08 ص
رنا اشرف
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جديدة عبر خاصية استوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتظهر رانيا في الصورة من طفولتها برفقة والدها الفنان الكبير الراحل محمود ياسين وهو يحملها فوق كتفيه.

وعلقت رانيا على الصورة قائلة: "ملامحك كلها مني".


يُذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت في السباق الرمضاني 2020 في مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام.

مسلسل "فالنتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قمر حياتي الذي لا ينطفئ.. رانيا محمود ياسين تتذكر والدها الراحل

ربنا يصبرك وأشعر بما أنت فيه.. رانيا ياسين تنعى والد داليا البحيري بكلمات مؤثرة

الناس الحلوة.. رانيا محمود ياسين تستعيد صور والدها مع نجوم الزمن الجميل

رانيا محمود ياسين تستعيد ذكريات والدها.. شاهد

رانيا محمود ياسين تدعو لوالدها وياسر عرفات بالرحمة

وحشتنى ضحكتك .. رانيا محمود ياسين تستعيد ذكرياتها مع والدها.. شاهد

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق.. الصحة: 996 إصابة جديدة بكورونا.. وعلماء يكتشفون سلالتين جديدتين للفيروس

تعملها إزاي.. كيفية نقل دردشات واتساب الجماعية إلى تطبيق سيجنال

أخبار التوك شو.. السيسي يشكر شركة سيمنز على عرض القطار السريع.. أبو العينين طالب الحكومة والبرلمان بسرعة إنجاز المشروعات.. الأرصاد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

كيف تحمي نفسك من الإصابة بـ الجلطات بعد سن الـ 40؟.. جمال شعبان يجيب

بصورة نادرة.. رانيا محمود ياسين تستعيد ذكرياتها برفقة والدها

بحبك.. سلمي أبو ضيف تشارك متابعيها صورة مع هدى المفتي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب «القمل».. إطلاق سراح أبوين متهمين بقتل طفلتهما بكفالة 200 ألف دولار

بسبب ردة فعلها المفاجئة.. حماة تفسد فرحة زوجة ابنها بخبر حملها الأول

سعر خرافي.. تعرف على تكلفة وماركة فستان ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير