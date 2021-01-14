بصورة نادرة.. رانيا محمود ياسين تستعيد ذكرياتها برفقة والدها

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جديدة عبر خاصية استوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وتظهر رانيا في الصورة من طفولتها برفقة والدها الفنان الكبير الراحل محمود ياسين وهو يحملها فوق كتفيه.





وعلقت رانيا على الصورة قائلة: "ملامحك كلها مني".









يُذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت في السباق الرمضاني 2020 في مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام.





مسلسل "فالنتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.