يوم العمال|وزير الداخلية التركي يعلن اعتقال 210 أشخاص في مواجهات مع الشرطة

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا ، اليوم الأربعاء، اعتقال 210 أشخاص في مواجهات يوم العمال.

وأطلقت الشرطة التركية، الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي واعتقلت عشرات المتظاهرين بعد أن حظرت السلطات مسيرات الأول من مايو في ميدان تقسيم التاريخي بإسطنبول.

وتم نشر أكثر من 40 ألف شرطي في جميع أنحاء إسطنبول، وقاموا بإغلاق الشوارع الجانبية الصغيرة بحواجز معدنية في محاولة لمنع تجمع المتظاهرين.

وذكر مراسلو وكالة فرانس برس أن الشرطة اشتبكت مع المتظاهرين بالقرب من مبنى البلدية في منطقة ساراتشاني، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لمنع المتظاهرين من اختراق الحواجز.



وبحسب تقارير إعلامية، تم اعتقال ما لا يقل عن 150 شخصاً بحلول منتصف النهار، وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس اعتقال العديد من الأشخاص، واعتقل البعض أثناء محاولتهم دخول ميدان تقسيم.