عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يوم العمال|وزير الداخلية التركي يعلن اعتقال 210 أشخاص في مواجهات مع الشرطة

صدى البلد

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا ، اليوم الأربعاء، اعتقال 210 أشخاص في مواجهات يوم العمال.

وأطلقت الشرطة التركية، الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي واعتقلت عشرات المتظاهرين بعد أن حظرت السلطات مسيرات الأول من مايو في ميدان تقسيم التاريخي بإسطنبول.

وتم نشر أكثر من 40 ألف شرطي في جميع أنحاء إسطنبول، وقاموا بإغلاق الشوارع الجانبية الصغيرة بحواجز معدنية في محاولة لمنع تجمع المتظاهرين.

وذكر مراسلو وكالة فرانس برس أن الشرطة اشتبكت مع المتظاهرين بالقرب من مبنى البلدية في منطقة ساراتشاني، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لمنع المتظاهرين من اختراق الحواجز.


وبحسب تقارير إعلامية، تم اعتقال ما لا يقل عن 150 شخصاً بحلول منتصف النهار، وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس اعتقال العديد من الأشخاص، واعتقل البعض أثناء محاولتهم دخول ميدان تقسيم.  

الرصاص المطاطي التركي الحواجز التركية الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع الغاز المسيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

حقيقة إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح

12 يومًا.. بشرى سارة للموظفين بشأن إجازات مايو | حرمان وتعويض لهؤلاء

علاقة محرمة مع عجوز القاهرة الجديدة.. اعترافات مثيرة لمنة الله بالتجمع

حماس: نطالب بالهدنة الدائمة.. ونتنياهو يهدد إذا أصررنا على هذا الأمر

4 مطاعم تبيع لحم خيول| كيف اكتشف الأهالي.. والطب البيطري يوضح الحقيقة

شهر سماح لاستكمال إجراءات الدفع في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

موضوعات متعلقة

الشرطة تتدخل لفض اشتباكات بجامعة كاليفورنيا بين متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين وآخرين لإسرائيل

سابك السعودية: نلتزم بكافة الجهود فيما يتعلق بالحياد الكربوني

إعادة الإعمار.. ليبيا تستهدف استقدام مليوني عامل من مصر خلال 2024

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي في القاهرة

أهم بنوده الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. صدور بيان الرياض لرئاسة الاجتماع الوزاري المشترك

كان يبحث صفقة تبادل الأسرى.. إلغاء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي اليوم

مواطن تركي.. الاحتلال يعلن مقـ.تل منفذ عملية طعن شرطي إسرائيلي

بعد اعتقال المشتبه به.. رئيس وزراء بريطانيا يعلق على حادث طعن مترو لندن

ترشيحاتنا

تضرر قلعة هاري بوتر إثر هجوم روسي على أوكرانيا| فيديو

يوم العمال|وزير الداخلية التركي يعلن اعتقال 210 أشخاص في مواجهات مع الشرطة

مشيدا بتوجيهات الرئيس.. نقيب المهندسين: بعض الوزارات سبب مشكلة زيادة الخريجين

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

دعاء الاستخارة الصحيح من السنة النبوية.. عليك بهذه السور القرآنية

استعدوا| عالم الزلازل الهولندي ينذر بوقوع كارثة في هذه الدول.. ويوجه رسالة قوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدوا| عالم الزلازل الهولندي ينذر بوقوع كارثة في هذه الدول.. ويوجه رسالة قوية

يشبه فستان الزفاف.. حلا شيحة تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة | شاهد

القوات الجوية وشركة داسو الفرنسية تحتفلان بمرور 50 عاماً على التعاون المشترك

قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تفتتح مدرسة "الجوفة" للتعليم الأساسى بوسط سيناء

فيديو

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

سلوى عثمان تهنئ سيد رجب بعد تكريمه من الإسكندرية للفيلم القصير Iخاص

"خيوط الأمل".. بشرى تهنئ عمال مصر في عيدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ