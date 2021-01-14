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حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

الخميس 14/يناير/2021 - 09:49 ص
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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محمد عبدالحليم
أصيب أربعة أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين على الطريق الفرعى عزبة نصير مدينة سمسطا جنوب غرب بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين على الطريق الفرعى عزبة نصير مدينة سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف.

وعلى الفور انتقلت سيارتي إسعاف تابعتين لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم اسحاق سمير رياض 32 سنة عامل مصابا باشتباه كسر مضاعف بالقدم اليسري، وسميح سمير رياض 20 سنة، مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس حوالي 2 سم مع جرح قطعي بالرأس حوالي 4 سم وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى.

وقامت سيارة إسعاف بنقل عادل جابر حامد 33 سنة فلاح مصابا باشتباه كسر مضاعف بالقدم اليسرى، وعلي شحاتة حامد 30 سنة فلاح مصابا باشتباه كسر مضاعف بالقدم اليسرى إلى مستشفى ببا المركزى لتلقى العلاج اللازم.
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