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محلل: النواب الأمريكي يهدف لمنع ترامب من الترشح للرئاسة مجددا

الخميس 14/يناير/2021 - 07:00 م
دكتور عاطف عبد الجواد
دكتور عاطف عبد الجواد استاذ العلوم السياسية
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محمود محسن
قال الدكتور عاطف عبد الجواد استاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، إن مجلس النواب الأمريكي صوت بالفعل على قرار بتوجيه الاتهام لترامب وتم توجيه القرار لمجلس الشيوخ مؤكدا أن المجلس هو من له الحق في إدانة أو تبرئة ترامب .

وأضاف عبد الجواد خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج آخر الاسبوع عبر فضائية صدى البلد، أن هناك أمرين في قرار محاكمة ترامب وهما الإطار الزمنى الضيق، فهل يتمكن مجلس الشيوخ من اصدار حكم فى مدة زمنية ضيقة.

وتابع  استاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن أن الأمر الثاني أنه لابد من موافقة أغلبية أغضاء مجلس الشيوخ لإدانة ترامب .

وأشار عبد الجواد إلى أن الحزب الجمهوري بعد توجيه الإتهامات سيكون في وضع اسهل أن اراد طرد الرئيس ترامب من عضوية الحزب مؤكدا 
أن مجلس النواب الامريكي يهدف لمنع ترامب من الترشح للرئاسة مرة أخرى بعد 4 سنوات . 
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