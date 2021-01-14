لتجديد إذن العمل .. الكويت تصدر قرارا مهمًا بشأن الوافدين

كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عن إصدار قرار جديد بشأن العمالة الوافدة الي الأراضي الكويتية حيث شددت علي ضرورة اعتماد المؤهلات الدراسية للعمالة الوافدة لتجديد اذن العمل.





وشددت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية علي ضرورة قيام اصحاب الاعمال بالتقدم عبر برنامج اسهل الجديد بطلب اعتماد المؤهل.





وبينت الهيئة أن القرار يستثني المهندسين الحاصلين على شهادة اعتماد من قبل جمعية المهندسين الكويتية او ادارة التراخيص الطبية التابعة لوزارة الصحة.





وطالب الهيئة الكويتية اصحاب الاعمال والشركات الى تقديم نسخة طبق الاصل من المؤهل الجامعي عبر نظام اسهل من شهادة الدراسة المعتمدة.



