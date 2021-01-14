ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لتجديد إذن العمل .. الكويت تصدر قرارا مهمًا بشأن الوافدين

الخميس 14/يناير/2021 - 07:52 م
الكويت
الكويت
Advertisements
محمود نوفل
كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عن إصدار قرار جديد بشأن العمالة الوافدة الي الأراضي الكويتية حيث شددت علي ضرورة اعتماد المؤهلات الدراسية للعمالة الوافدة لتجديد اذن العمل. 

وشددت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية علي ضرورة قيام اصحاب الاعمال بالتقدم عبر  برنامج اسهل الجديد بطلب اعتماد المؤهل.

وبينت الهيئة أن القرار يستثني المهندسين الحاصلين على شهادة اعتماد من قبل جمعية المهندسين الكويتية او ادارة التراخيص الطبية التابعة لوزارة الصحة.

وطالب الهيئة الكويتية  اصحاب الاعمال والشركات الى تقديم نسخة طبق الاصل من المؤهل الجامعي عبر نظام اسهل من شهادة الدراسة المعتمدة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قرارات الأعلى للأزهر بشأن الدراسة.. أبرزها الامتحانات الإلكترونية

تلقاها مكتب التمثيل العمالي.. الإمارات تمنح فئات جديدة لمستحقي "الإقامة الذهبية" لمدة 10 سنوات

الكويت تعيد النظر في القرارات المنظمة لسوق العمل

الكويت تكشف عن خطتها لفتح أجوائها أمام رعايا الدول المحظورة

إدارة الوافدين بالتعليم العالي تستقبل مساعد وزير الخارجية في ظل خطة تطوير منظومة طلابها

على طاولة مجلس الوزراء.. قرار كويتي عاجل بشأن العمالة الوافدة

ترشيحاتنا

بعد تحديد جلسة محاكمتها| عقوبات تنتظرها رانيا يوسف بسبب تصريحاتها عن الحجاب

كيف تعرف إذا كنت مصابًا بالفعل بـ فيروس كورونا ؟

وزيرة التخطيط: صرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة الأحد

هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته المتوفاة ؟ اعرف الرأي الشرعي

لـ المواطنين والمقيمين.. رسالة عاجلة من أمن الدولة السعودي

لغز محير.. من هو صفقة سموحة المدوية بعد تصريحات فرج عامر؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالاتفاق مع زوجته.. مراهق يرتكب جريمة وحشية والضحية رضيعته حديثة الولادة

سحرية وفعالة.. أهم استخدامات زيت جوز الهند

صداع الرأس الدائم.. تعرف على أسبابه وعلاجه