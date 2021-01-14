رئيس "رياضة البرلمان" لـ صدى البلد: عودة الجماهير إلى المدرجات من أولويات اللجنة

قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إن تشكيل اللجنة مزج بين الخبرة والشباب، مشيرا إلى أننا اتفقنا على أن كل عضو باللجنة سيقدم مقترحاته بشأن رؤيته لعمل اللجنة يوم الأحد المقبل مع انعقاد مجلس النواب.



وأشار حسين فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك عددا من القضايا العالقة التى ستعمل عليها لجنة الشباب والرياضة خلال الفترة القادمة مثل تعديل قانون الرياضة وتعديل قانون الهيئات الشبابية، والحديث عن عودة الجماهير للمدرجات ونبذ التعصب، إضافة إلى الحديث عن الاستثمار فى مجال الرياضة.



