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برلمان

رئيس "رياضة البرلمان" لـ صدى البلد: عودة الجماهير إلى المدرجات من أولويات اللجنة

الخميس 14/يناير/2021 - 09:45 م
الجماهير
الجماهير
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معتز الخصوصى
قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إن تشكيل اللجنة مزج بين الخبرة والشباب، مشيرا إلى أننا اتفقنا على أن كل عضو باللجنة سيقدم مقترحاته بشأن رؤيته لعمل اللجنة يوم الأحد المقبل مع انعقاد مجلس النواب.

وأشار حسين فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك عددا من القضايا العالقة التى ستعمل عليها لجنة الشباب والرياضة خلال الفترة القادمة مثل تعديل قانون الرياضة وتعديل قانون الهيئات الشبابية، والحديث عن عودة الجماهير للمدرجات ونبذ التعصب، إضافة إلى الحديث عن الاستثمار فى مجال الرياضة.

وأسفرت انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الشباب والرياضة  بمجلس النواب، عن فوز كل من:

النائب محمود حسين رئيسًا- مستقبل وطن
النائب سامر التلاوى وكيلا -مستقبل وطن 
النائب ثروت سويلم وكيلا -مستقبل وطن
النائب حسام غالي أمينا للسر- معين 
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