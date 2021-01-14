الخسارة الأولى لـ أحمد حجازي.. اتحاد جدة يسقط أمام أبها 0-1 في الدوري السعودي

خسر اتحاد جدة السعودي، أمام أبها بهدف نظيف، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري السعودي.





وشارك أحمد حجازي بالمواجهة كاملة وتعد هذه هي الخسارة الأولى له مع الاتحاد بمنافسات الدوري السعودي.





وسجل هدف اللقاء الوحيد كارلوس ستراندييرج في الدقيقة 88 قبل النهاية بلحظات.





ولعب الاتحاد المباراة منذ الدقيقة 15 منقوصا، بعد طرد سعود عبدالحميد لاعب النمور.





وتوقف رصيد اتحاد جدة عند النقطة 21 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، بينما رفع أبها رصيده إلى النقطة 20 في المركز السادس.





ومن المقرر أن يواجه اتحاد جدة في المباراة المقبلة فريق العين يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية.