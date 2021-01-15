دراسة تكشف عن علامة جديدة تشير لارتفاع ضغط الدم

وحسب موقع "express"، يمكن أن يكون نزيف الأنف علامة تحذير من ارتفاع ضغط الدم، قد تكون ناجمة عن ضعف الأوعية الدموية.

يجب أن تذهب مباشرة إلى الطبيب إذا استمر نزيف أنفك لمدة تزيد عن 10 إلى 15 دقيقة.





إذا بدا النزيف مفرطًا ، أو إذا شعرت بضعف أو دوار، يجب عليك أيضًا التحدث إلى طبيب مختص.





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