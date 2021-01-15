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دراسة تكشف عن علامة جديدة تشير لارتفاع ضغط الدم

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:02 ص
ضغط الدم
ضغط الدم
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حياة عبد العزيز
يمكن أن ينتج عن ارتفاع ضغط الدم مجموعة من الأعراض المزعجة، وقد تكون المعاناة من نزيف الأنف مجرد واحدة منها.

ارتفاع ضغط الدم هو حالة يكون فيها ضغط الدم في الشرايين مرتفعًا بشكل مستمر، إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب والدورة الدموية مثل النوبات القلبية أو السكتة الدماغية، قد يكون خروج الدم من أنفك مؤشرًا على تعرضك لخطر الإصابة بهذه الحالة.

وحسب موقع "express"، يمكن أن يكون نزيف الأنف علامة تحذير من ارتفاع ضغط الدم، قد تكون ناجمة عن ضعف الأوعية الدموية.

يجب أن تذهب مباشرة إلى الطبيب إذا استمر نزيف أنفك لمدة تزيد عن 10 إلى 15 دقيقة.

إذا بدا النزيف مفرطًا ، أو إذا شعرت بضعف أو دوار، يجب عليك أيضًا التحدث إلى طبيب مختص.

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