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حارب كورونا .. أخصائية تغذية تقدم نصائح لتقوية المناعة

الخميس 14/يناير/2021 - 11:33 م
أخصائية تغذية تقدم
أخصائية تغذية تقدم نصائح لتقوية المناعة
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حياة عبد العزيز
أكدت الدراسات أن 80 % من نظامك الغذائي، وأسلوب الحياة الصحي يقي من فيروس كورونا، حيث أن هنالك العديد من الأبحاث أكدت أن الوقاية من الفيرس ما هو إلا برفع جهازك المناعي.

وقدمت الدكتورة رحاب أحمد، أخصائية التغذية العلاجية والصحة العامة، لـ "صدى البلد"، مجموعة نصائح لتقوية المناعة ضد كورونا.

أولًا : الرياضة اليومية لمدة 30 دقيقة، لأنها تنشط الدورة الدموية، وتسرع من حركة الأكسجين داخل الرئتين وبالتالي تحمي جسمك من الجلطات. 

ثانيًا : تناول كمية مياه كافية، لا بد من تناول من 3 لـ 5 لتر ماء على حسب وزنك ومجهودك.

ثالثًا : تناول نظام غذائي صحي، يحتوي على الفيتامينات والمعادن المهمة لرفع مناعة الجسم، ومن أهمها:

1- فيتامين د   
فيتامين د هو من الفيتامينات الذائبة في الدهون، وهو بالأساس موجود بالشمس ويمتصه الجسم عند تعرض الجلد للشمس خصوصًا الفترة الصباحية من الساعة السابعة إلى التاسعة صباحًا.

اعراض نقص فيتامين د : 
- الاكتئاب. 
- آلام العظام.
- وهن العضلات.
- الأرق.
- قصور في هرمون الغدة الدرقية.
- تأثير علي ميتابوليزم الجسم.

مصادر فيتامين د
الشمس، صفار البيض، منتجات الألبان، الأسماك، اللوز، المشمش. 

2- الزنك 
اعراض نقص الزنك هي تساقط الشعر، الأكزيما الجلديه، حساسيه الجسم، تشقق الجلد والشفايف، عدم التركيز، ضعف الذاكرة.

مصادر الزنك
اللحوم الحمراء، الدواجن، الكبده، البقول، المكسرات والخضروات الداكنة.

3- فيتامين  c 
نادرا ما وجد شخص يعاني من نقص فيتامين c لأن مصادره عديدة وغالبا نتناولها بشكل يومي.

مصادر فيتامين سي 
الموالح، البرتقال، اليوسفي، الليمون، الجوافة، الفلفل الأخضر. 



4- فيتامين B المركب 
اعراضه هي التهاب الاعصاب والأرق وضعف العضلات وضعف الذاكرة والتعب الشديد والانيميا.

مصادر فيتامين B المركب 
اللحوم الحمراء، والخميرة.
دكتورة رحاب أحمد أخصائية تغذية علاجية دكتورة رحاب أحمد أخصائية تغذية علاجية
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