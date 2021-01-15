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بين الناس

مواطن من ذوى الهمم يناشد التضامن بتوفير فرصة عمل ضمن الـ5%

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن بكرى مراد محمد عبدالحميد، المقيم بعزبة ام سعدون المجدوب، التابعة لمركز اولاد صقر بمحافظة الشرقية ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن لتوفير وظيفة له ضمن نسبة الـ5% المخصصة لذوى القدرات الخاصة.

ويقول فى رسالته: «أنا من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأحتاج الحصول على وظيفة تعيننى على الظروف المعيشية والصحية والتعليمية حيث أننى متزوج ولديه أسرة مكونة من ثلاثة أفراد وليس لدى أي شغل أعيش منه أنا وأسرتى»، مطالبًا «وزارة التضامن بالعمل على توفير فرصة عمل ليستطيع توفير مصدر دخل له للإنفاق على أسرته  وسداد الإيجار».

وأضاف: أنا حاصل على شهاده الثانوية الفنية التجارية سنة 2000م وشهادة تأهيل من مكتب العمل بكفرصقر سنة 2001م متزوج ولديه أسرة مكونة من ثلاثة أولاد فى مراحل التعليم المختلفة وليس لدي أى شغل لكى اعيش منة انا واسرتى
مناشد المسئولين بوزارة التضامن النظر في أمره وتوفير فرصة عمل لها ضمن نسبة الـ 5%، لتستطيع توفير مصدر دخل ثابت لأعانتة على أعباء الحياه .

للتواصل مع القارئة من خلال رقم 01282334679

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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