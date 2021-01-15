يا تجيب عرض يا تجدد ... بيراميدز يقدم عرضا مغريا لـ فرجاني

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين ان مسئولي نادي الزمالك قدموا عرضهم الأخير للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق لتجديد تعاقده في الفترة المقبلة.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "ووصل عرض الزمالك إلى مليون و700 ألف يورو في الموسم الواحد، في الوقت الذي يرغب اللاعب في الحصول على مليوني و600 ألف دولار في الموسم الواحد على أن يكون التجديد لمدة 3 مواسم ويحصل على 50% من إجمالي الـ3 مواسم مقدم".





وتابع: "في الوقت الذي فتح بيراميدز خط مفاوضات مع اللاعب وعرضوا عليه مليوني ونصف مليون دولار في الموسم على أن ينضم لنهاية الموسم".





وأتم: "بيراميدز فشل في تسويق الثلاثي ويلفريد كانون وعمر لعيوني وعبده لومالا وطلب الثلاثي الحصول على باقي مستحقاتهم كاملة حال رغبة بيراميدز في رحيلهم"..