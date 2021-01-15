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حوادث

ضبط مصنع غير مرخص بالدقهلية لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المقلدة

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:36 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
قامت إدارة التموين بمديرية أمن الدقهلية بحملة تموينية أسفرت عن ضبط ( المدير المسئول عن مصنع تعبئة أسمدة زراعية و مخصبات زراعية ومنظفات " بدون ترخيص " كائن بدائرة مركز شرطة بلقاس ) وبحيازته ( قرابة 15 طن من مستلزمات إنتاج ومنتج نهائي الأسمدة ومخصبات زراعية ومنظفات بدون بيانات ، كمية من "العبوات الفارغة - إستيكر وكراتين فارغة" لزوم التعبئة ) وقيامه بالتصنع بدون ترخيص وبدون وجود علامة تجارية مسجلة وبدون سجل صناعى وكذا تقليد علامات تجارية لبعض المنتجات المتداولة بالأسواق بغرض الغش التجارى والتدليس بالمخالفة للقانون .
  
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى وإستغلال السلع .
ضبط مصنع غير مرخص بالدقهلية لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المقلدة
ضبط مصنع غير مرخص بالدقهلية لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المقلدة
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