مصر للطيران تنقل اليوم قرابة 9 آلاف راكب على متن 70 رحلة جوية

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران،عن تسيير 70 رحلة جوية منتظمة على مدار اليوم الخميس، بمعدل 55 رحلة دولية، لعدة وجهات بالخارج تشمل رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، تنقل على متنها قرابة 8667 راكبًا.





وقالت مصر للطيران، إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم إلى كل من بيروت، جدة، المدينة المنورة، بغداد، كازبلانكا، تونس، الرياض، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، دبي، لندن، الدمام، دوالا، باريس، ميلانو، اسطنبول، كوبنهاجن، امستردام، روما، ميونيخ، نيويورك، أثينا، البحرين، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، برلين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، و9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 8667 راكب





وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.