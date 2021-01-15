ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصر للطيران تنقل اليوم قرابة 9 آلاف راكب على متن 70 رحلة جوية

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:45 م
مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements
نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران،عن تسيير 70 رحلة جوية منتظمة على مدار اليوم الخميس، بمعدل 55 رحلة دولية، لعدة وجهات بالخارج تشمل رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، تنقل على متنها قرابة 8667 راكبًا. 

وقالت مصر للطيران، إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم إلى كل من بيروت، جدة، المدينة المنورة، بغداد، كازبلانكا، تونس، الرياض، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، دبي، لندن، الدمام، دوالا، باريس، ميلانو، اسطنبول، كوبنهاجن، امستردام، روما، ميونيخ، نيويورك، أثينا، البحرين، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، برلين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، و9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 8667 راكب

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر للطيران تسير اليوم 57 رحلة جوية منتظمة لنقل 5600 راكب

ارتفاع معدل التشغيل.. مصر للطيران تنقل أكثر من 10 آلاف راكب في عطلة نهاية الأسبوع

لنقل 5700 راكب.. مصر للطيران تسير اليوم 53 رحلة جوية

لنقل 6600 ألف راكب.. مصر للطيران تسير اليوم 58 رحلة جوية منتظمة

مصر للطيران تنقل اليوم 5600 راكب على 51 رحلة جوية منتظمة

لنقل 4300 راكب.. مصر للطيران تسير اليوم 42 رحلة جوية منتظمة

ترشيحاتنا

فيرنانديز يتفوق على محمد صلاح بإنجاز تاريخي

طوارئ ومنشآت عزل من جديد.. رعب كورونا يغزو الصين مرة أخرى

مثال للوفاء.. زوجان مسنان يمسكان بيديهما وهما على فراش الموت بعد إصابتهما بـ كورونا.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول البقدونس؟.. إليك الفوائد والأضرار

أخصامي مرعوبين.. رسالة قوية من بيراميدز لـ فرق الدوري المصري

مصدر امنى يكشف حقيقة البحث عن محطمى تميمة كأس العالم لكرة اليد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه إسترليني مقابل استعادة كلب مسروق.. اعرف القصة

علامة في الجلد تشير لإصابة الطفل بـ فيروس كورونا

سيدة أربعينية تنجب طفلتها بعد 10 أيام من اكتشاف حملها.. تفاصيل وصور