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حوادث

غرق طفل بترعة الوهيبة أثناء لهوه أمام منزله بقرية برق العز بالمنصورة

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:25 م
غرق طفل
غرق طفل
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همت الحسينى
 لقي طفل مصرعه غرقا بمياة ترعة "الوهيبة " أثناء لهوه أمام منزله بقرية "برق العز " مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.  

كان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز لشرطة المنصورة من كل من " الشحات رمضان موسى رمضان "٦٣ بسنة بالمعاش ، و زوجة نجله" فاطمة بدير على المتولى "٤٠ سنة ربة منزل ، ويقيمان قرية " برق العز " دائرة المركز.

وأبلغا بأنه أثناء قيام حفيد الأول ونجل الثانية "رمضان محمد الشحات موسى " ٧ سنوات تلميذ ، باللهو أمام المنزل سقط بمياة ترعة " الوهيبة " المارة أمام القرية مما أدى إلى وفاته غرقا وتم انتشال جثمانه بمعرفة الاهالى ونقله إلى المنزل ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك، وأضافا بأن والد المتوفى يعمل بمدينة القاهرة.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٩٠ لسنة ٢٠٢١ إدارى مركز المنصورة ، وجارى العرض على النيابة العامة.
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