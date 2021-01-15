محافظ الغربية : غلق 2578 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بغلق عدد (٥٠٨) محل ، عدد (١٠٦) سوق ، عدد ( ١٦١) مطعم ، عدد (٢٨٥) مقهى ، عدد (٢٧٨) ورشة و (٥٠٨) منشأة أخرى بإجمالي عدد (١٨٤٦) منشأة مخالفة لقرارات الغلق الجديدة.





كما تم غلق وتشميع عدد (٧٣٢) مركزًا للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة تنفيذًا للإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد عن طريق منع التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة.





ويهيب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أصحاب المحلات والمقاهي والورش تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق ، كما يهيب أولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أى تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.





من ناحية أخري أعطي وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبد الناصر حميده في توجيهاته إلي الدكتور هشام شيحة مدير المستشفيات العامة بالتنسيق الكامل مع الدكتورة هيام أبوحمر مديرة الطب العلاجي لتشكيل لجان للاشراف علي عمليات توريد تانكات الأكسجين بالمستشفيات وحصر الكميات المستحقه حفاظا علي حياه مرضي العنايات الفائقه والمتوسطه وأقسام العزل من مصابي فيروس كورونا اللعين .





كما شدد وكيل وزاره الصحه في توجيهاته الي مديري الإدارات الصحية ومديري مستشفيات العامه بالضرورة حصر أعداد المصابين وكميات الأكسجين الموردة داخل التانكات الرئيسية حفاظا علي الصالح العام خلال فتره ازمه جائحه كورونا .





كما وجه وكيل الصحة بالغربية باستمرار عمل لجان المتابعة اليومية، على المستشفيات، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من سلامه تنكات الأكسجين وكذلك التأكد من استقبال الحالات على مدى 24 ساعة، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.





كما قامت اللجنة المشكلة بقيادة الدكتوره هيام ابو حمر بالمرور علي مستشفي سمنود المركزي لمتابعه سير العمل وتوافر الأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وسلامة تنك الأكسجين .





ووجه بإعداد تقارير يومية، للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات، ومتابعة أوجه القصور والسلبيات، للتعامل الفورى معها، وحلها في أسرع وقت ممكن مؤكدا علي ضرورة التعامل بحزم، مع أى متقاعس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.





وأشارت الى تتقديم كافة أوجه الدعم للأطقم الطبية، الذين ضحوا بأرواحهم باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس.





كما اجتمع الدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات بمسئولي اللجنة الفنيه وجهات الاتصال بمستشفي السنطه المركزي للوقوف على الوضع الراهن والتشدد على ضرورة الاهتمام بالمرضي وترشيد الأكسجين والمتابعة الجيدة له والإلتزام بالمسارات الآمنة ومكافحة العدوي واعداد تقارير على مدار الـ (24) ساعة، على الوضع الحالى وحصر أرصدة الأدوية والمستلزمات الوقائية



