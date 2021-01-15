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أخبار البلد

مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات شركة البراق قادمة من ليبيا

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:01 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
استقبل مطار برج العرب الدولى، اليوم الجمعة، أولى رحلات شركة البراق القادمة من ليبيا، على متنها 55 راكبا  على طراز بوينج٧٣٧، وذلك في إطار عودة تسيير الرحلات القادمة من شركة البراق اليبية بعد توقف رحلاتها إلى جمهورية مصر العربية . 

قام مطار برج العرب، بإستقبال الطائرة بالجسر المائى تعبيرا على السعادة بوصولهم ثم قام فريق العلاقات العامة  بتوفير كافة التسهيلات اللازمة  للركاب و سرعة انهاء اجراءات الحجر الصحي مع ضرورة التأكد من وجود الإعتمادات الطبية المطلوبة بسلبية تحليل الPCR  لجميع الركاب القادمين ،مع الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالمطار.

والجدير بالذكر ،أنه يتم تسيير  4 رحلات  اسبوعية من والي  4 مطارات ليبية هي بنغازي و طبرق و الابرق و معتيقة أسبوعيًا.

مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات شركة البراق قادمة من ليبيا
مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات شركة البراق قادمة من ليبيا
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