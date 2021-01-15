ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تاكيس جونيس يعود لحسابات الإسماعيلي بقوة

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:59 م
تاكيس جونياس
تاكيس جونياس
Advertisements
نانسي القاضي
عاد اسم اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى السابق لفريق وادى دجلة، لحسابات مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، من أجل قيادة الفريق الإسمعلاوي خلال الفترة المقبلة.

ويستعجل الإسماعيلي التعاقد مع مدير فني أجنبي بعد أن صرف النظر عن التعاقد مع مدرب مصري لقيادة الفريق خلفًا لابوطالب العيسوي المدير الفني المؤقت الحالي للدراويش.

وكان موقع "صدى البلد" أشار إلى أن مدرب دجلة السابق في حسابات الإسماعيلي منذ رحيل البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني السابق للدراويش ديسمبر الماضي. 

طالع من هنا 

ويستعد الاسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب الإثنين المقبل في الدوري.
Advertisements
Advertisements

قرارات عاجلة من الاتحاد الأفريقي بشأن دوري الأبطال والتصفيات المؤهلة

أبو التفانين حدوتة.. رمضان صبحي يرد على جمهور الأهلي ويتصدر هدافي الدوري

غاضب وحزين.. خاص| حقيقة خلاف أحمد فتحي وإدارة فريق بيراميدز

أخبار الكرة السعودية.. تركي آل الشيخ ينعى نجم الأهلي السابق.. الكلاسيكو ينتهي بالتعادل السلبي

نائب رئيس سانت إيتيان لـ صدى البلد: لا يوجد ناد في العالم يتفاوض بطريقة الزمالك

خاص.. أول تعليق من سانت إيتيان على إيقاف الزمالك مفاوضات بيع مصطفى محمد

مصطفى فتحى يتراجع عن الانتقال للبنك الأهلي بعد مكالمة حسام حسن

تناسب الدوري المصري.. 5 صفقات سوبر ببلاش في ميركاتو الشتاء

إصابة نجم الزمالك خلال مران الفريق قبل مواجهة الجونة

نص رسالة مصطفى محمد لمجلس إدارة الزمالك بعد اتهامات رئيس سانت إيتيان الفرنسي

أخصامي مرعوبين.. رسالة قوية من بيراميدز لـ فرق الدوري المصري

دوري القسم الثاني.. رضا عبدالعال يواصل الهزائم.. وبورتو يتصدر القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك البرتقال بعين الجمل

3 استخدامات غير متوقعة لـ زيت جوز الهند.. تعرف عليها

خطأ غير مقصود.. سائق ينطلق بسيارته على مدرج مطار في مسار طائرة.. شاهد