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مرأة

فوائد تناول الشاى بدون سكر

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:00 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول الشاى بدون سكر. 

- يقلل من مستويات الكوليسترول في الدم، لأنه مضاد للأكسدة، بعكس الشاي الأحمر ، ما يعني عدم تأكسد الكوليسترول في الدم.

- المساعدة على عدم نمو الخلايا السرطانية، عن طريق مكافحة الأوعية الدموية الناقلة للأعذية ومنعها من تغذية هذه الخلايا.

- تنظيم ضغط الدم، فهو مفيد لمن يعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم، وأيضا لمن يعاني من انخفاض الضغط، لأن الشاي الأخطر ينظم الضغط بوجة عام .

- تنظيم عمل البنكرياس، وبذلك يحمي الجسم من الإصابة بداء السكري، ولكن ينبغي الحرص على تناوله بدون سكر وعلى معدة فارغة.

- التخلص من رائحة الفم الكريهة، لأنه يقتل الميكروبات الضارة الموجودة في الفم.

- تنظيم حركة الأمعاء وتليينها، مع يعني انخفاض احتمالية الإصابة بالإمساك.

- التخسيس وخسارة الوزن الزائد، حيث يعتبر الشاي الأخضر من أفضل الخيارات الطبيعية لحرق الدهون وفقدان الوزن.

- يقي من الجلطات، وذلك بسبب تقليل نسبة الكوليسترول في الدم وتنظيم معدلات ضغط الدم.

- الوقاية من تسوس الأسنان، لأنه يقتل الميكروبات في الفم، وتذكر أنه يجب تناوله بدون سكر.

- تقوية المناعة والمحافظة عليها في أفضل حالاتها.

- التقليل من ظهور علامات التقدم في السن، فهو يحافظ على صحة الجسم العامة، لتستمتع بشباب دائم.

- يساعد في التقليل من تدهور الحالات المرضية مثل المصابة بالشلل الرعاش والزهايمر.

- الوقاية من التسمم الغذائي، لأنه يعمل على منع البكتريا الضارة في النمو في الأمعاء..

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