قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول الشاى بدون سكر.





- يقلل من مستويات الكوليسترول في الدم، لأنه مضاد للأكسدة، بعكس الشاي الأحمر ، ما يعني عدم تأكسد الكوليسترول في الدم.





- المساعدة على عدم نمو الخلايا السرطانية، عن طريق مكافحة الأوعية الدموية الناقلة للأعذية ومنعها من تغذية هذه الخلايا.





- تنظيم ضغط الدم، فهو مفيد لمن يعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم، وأيضا لمن يعاني من انخفاض الضغط، لأن الشاي الأخطر ينظم الضغط بوجة عام .





- تنظيم عمل البنكرياس، وبذلك يحمي الجسم من الإصابة بداء السكري، ولكن ينبغي الحرص على تناوله بدون سكر وعلى معدة فارغة.





- التخلص من رائحة الفم الكريهة، لأنه يقتل الميكروبات الضارة الموجودة في الفم.





- تنظيم حركة الأمعاء وتليينها، مع يعني انخفاض احتمالية الإصابة بالإمساك.





- التخسيس وخسارة الوزن الزائد، حيث يعتبر الشاي الأخضر من أفضل الخيارات الطبيعية لحرق الدهون وفقدان الوزن.





- يقي من الجلطات، وذلك بسبب تقليل نسبة الكوليسترول في الدم وتنظيم معدلات ضغط الدم.





- الوقاية من تسوس الأسنان، لأنه يقتل الميكروبات في الفم، وتذكر أنه يجب تناوله بدون سكر.





- تقوية المناعة والمحافظة عليها في أفضل حالاتها.





- التقليل من ظهور علامات التقدم في السن، فهو يحافظ على صحة الجسم العامة، لتستمتع بشباب دائم.





- يساعد في التقليل من تدهور الحالات المرضية مثل المصابة بالشلل الرعاش والزهايمر.





- الوقاية من التسمم الغذائي، لأنه يعمل على منع البكتريا الضارة في النمو في الأمعاء..



