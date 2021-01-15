إبراهيم عيسى: زويل قال لي أنا واخد نوبل وانت عاوزني أشتغلك مترجم

قال الكاتب الصحفى والإعلامى إبراهيم عيسى، إنه لا يمكن أن نتقدم دون أن نأخذ بأسباب التقدم، فنرى ما قامت به الدول المتقدمة، ونقوم بنفس الشيء، فالولايات المتحدة على سبيل المثالث مؤثرة فى مصر، وعلينا أن نبادر بالذهاب إليها، لأن بايدن قادم بأجنتده،





وروى عيسى خلال برنامجه "حديث القاهرة"، أن الكاتب الأمريكى توماس فريدمان جاء مرة لزيارة زويل فى احد الفنادق بمصر، وكنت مع زويل فى الفندق، وتحاورنا، ولكن قدرتى على الانجليزية لم تسفعنى لمناقشة فريدمان، وقدرة فريدمان فى العربية لم تساعده لمناقشتى، فساعدنا زويل، وبعد مجموعة من الدقائق قال زويل ساخرا، "يعنى أنا واخد نوبل وانتوا تشغلونى مترجم"





وأضاف عيسى، أن توماس فريدمان، له مقال هام جدا بعد أحداث الولايات المتحدة الأمريكية، "بارك الله فى ترامب لأنه يدمر الحزب الجمهورى"، فما يحدث حاليا فى أمريكا دفاعا عن الديموقراطية، فأنصار الرئيس مسلحين، ويهددوا بالاقتحام، ويذهبوا للمحكمة الدستورية، ألا يجعلنا هذا نتذكر هذه المشاهد وما تعرضنا له.



