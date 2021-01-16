عريس في ورطة.. أهله يرفضون حضور حفل زفافه بسبب فستان العروس





ناشد عريس محبط المستخدمين عبر مواقع التواصل بعدما وقع ضحية الاختيار بين خطيبته وعائلته، بسبب انتقاد أخته لعروسه لارتدائها فستان يظهر ندبة لديها على عظمة الترقوة.





وقد انحازت عائلة العريس إلى جانب الأخت وقرروا إلغاء الزفاف، وقد شارك العريس قصته في موقع التواصل الاجتماعي Reddit.





حيث أوضح أن زوجته المستقبلية قد أصيبت بالندبة عندما كانت طفلة في حادث أودى بحياة والدتها، ومن الواضح أن أخت العريس قد أدلت بتعليقات حول الندبة سابقًا، لكن الأمور أخذت منحى دراماتيكيًا عندما عرضت العروس فستان زفافها.





يقول العريس: "عرضت خطيبتي فستان الزفاف المكشوف على أختي.. فأصابها الجنون، وبدأت تنتقد ذوقها، وأخبرتها أن عليها اختيار فستان ذو رقبة عالية أو لتغطية الندبة، فجادلتها خطيبتي حول هذا الموضوع ".





تحول الأمر إلى معركة بعدما أصرت الأخت على ضرورة اختيار عروسين لفستان غير مكشوف حتى لا يركز الضيوف على الندبة الحارقة ويستخدمونها كموضوع للمحادثة والقيل والقال.





ويشعر العريس بالألم لأنه طلب من أخته عدم حضور زفافه بسبب عدم احترامها له أو لعروسه، مما دفع العائلة لمقاطعة حفل الزفاف، والانضمام لصف الأخت.

كيف لحادثة أليمة في الطفولة أن تؤثر على زفاف عروس، وتعرضها للرفض من قبل الجميع بسبب ندبة تركتها تلك الحادثة؟.