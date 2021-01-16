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سفير فلسطين بالقاهرة: الجالية الفلسطينية في مصر أكثر من نصف مليون.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 10:31 ص
صدى البلد
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نورهان رأفت
قال السفير دياب اللوح ، سفير فلسطين بالقاهرة ، إن الجالية الفلسطينية في مصر ، تتخطي النصف مليون ، موضحا أن منظمة "الأونروا" ، تدعم الجاليات الفلسطينية ، بالدول المختلفة ، وبتفويض دولي .

وأضاف السفير دياب اللوح ، خلال استضافته لـ برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن عدد المهجرين الفلسطينين في العالم ، 6 ونصف مليون فلسطيني .

ولفت إلى أن الدول العربية جميعها شريكة ، معقبا : " نريد موقف عربي كامل متكامل يدعم تحركات مصر والأردن " .

وأشار إلى أنه يأمل بأن تحمل المرحلة الجيدة ، أملا للشعب الفلسطيني ، في إيجاد حلا سياسيا متكاملا .

ولفت إلى أن اجتماع وزراء الخارجية المصري ، والأردني ، وألمانيا ، وفرنسا ، تم تشكيله وتأسيسه من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني ، مؤكدا أن مصر تربطها علاقات قوية مع فلسطين ، وكذلك دولة الاردن .

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