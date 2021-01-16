سفير فلسطين بالقاهرة: نشكر المساعي المصرية في دعم القضية الفلسطينية.. فيديو

تقدم السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، بالشكر للدولة المصرية، والحكومة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم القضية الفلسطينية، وكفاح الشعب الفلسطيني، متابعا: "مصر في قيادة الرئيس السيسي تتبوأ سياسات مرموقة سواء على مستوى الشرق الأوسط أو إفريقيا".





وأضاف السفير دياب اللوح، خلال استضافته على فضائية "صدى البلد"، أن مصر دعمت فلسطين دعما تاريخيا، موضحا أن القمة الخارجية التي عقدت في مدينة "العلا"، بينت التلاحم ووحدة الصف الخارجي، وأكدت ثابتا مهما، وهو أن القضية الفلسطينية، مازالت القضية الأولى للعرب.





وأشار إلى أن قمة "العلا" أكدت سيادة مدينة القدس، ورفضت مجمل السياسات العنصرية على أرضها، أو بناء المستوطنات، خاصة هدم المنازل والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين.





ولفت إلى أن اجتماع وزراء الخارجية المصري، والأردني، وألمانيا، وفرنسا، تم تشكيله وتأسيسه من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني، مؤكدا أن مصر تربطها علاقات قوية مع فلسطين، وكذلك دولة الأردن.





وأكمل: "نحن نعلق أملا كبيرا، على التحرك المصري الأردني؛ لإيجاد فرصة، تخرج المنطقة، من الجمود السياسي، في إطار مؤتمر دولي".